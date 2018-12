To ona tłumaczyła rozmowę Tusk-Putin. Teraz ma ujawnić tajemnice z rozmowy

Poufność w pracy tłumacza – komentarz Zarządu PSTK

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK) pragnie podkreślić, że poufność i obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej stanowią fundamentalne wartości w pracy tłumaczy ustnych na całym świecie.



Wartości te znalazły odzwierciedlenie w Kodeksie Etycznym AIIC (art. 2a: „Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do zachowania ścisłej tajemnicy w stosunku do wszystkich osób i informacji poznanych w toku wykonywania zawodu podczas wszelkich spotkań o charakterze zamkniętym”), Karcie Tłumacza Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (punkt I.4: „Tłumacza obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej”), i wreszcie w Ogólnych zasadach wykonywania tłumaczeń ustnych PSTK (punkt I.2: „Tłumacz jest zobowiązany do zachowania ścisłej tajemnicy zawodowej”).



Tłumacz ustny związany jest tajemnicą, którą można porównać np. do tajemnicy lekarskiej bądź adwokackiej. Stawianie go przed koniecznością ujawnienia treści tłumaczonych spotkań narusza zasadę zaufania. Tylko przy zachowaniu pełnej dyskrecji rozmówcy mogą komunikować się swobodnie w obecności tłumacza. Czytaj więcej