"Lekarze robią co w ich mocy". Rzeczniczka czeskiego szpitala o stanie poszkodowanych Polaków

Rzeczniczka szpitala w Ostrawie powiedziała o stanie Polaków poszkodowanych w wyniku wybuchu metanu w kopalni w Karwinie. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

pośród 10 poszkodowanych w wyniku wybuchu metanu w kopalni w czeskim Karwinie, dwie osoby pozostają hospitalizowane. Rzecznik Ostrawsko-Karwińskich Kopalń, Ivo Czelechovski, potwierdził że ranni pochodzą z Polski."Noc przebiegła spokojnie i stan chorych nie zmienił się" – powiedziała rzeczniczka szpitala Nada Chattova. – "Lekarze zajmują się chorymi, robią wszystko, co w ich mocy" – zapewniła. Jeden z górników jest w stanie krytycznym, ma poparzone ponad 50 proc. powierzchni ciała. Stan drugiego oceniany jest jako stabilny.Ordynator oddziału oparzeniowego szpitala, Ladislav Petrasz, powiedział TVP Info, że poprawia się stan psychiczny drugiego rannego górnika. Po świętach będzie mógł on rozpocząć rekonwalescencję. W czwartek w kopalni w Karwinie doszło do wybuchu metanu . Zginęło 13 osób, w tym 12 Polaków i jeden Czech. W sobotę rozpoczęto próbę ugaszenia pożaru wewnątrz kopalni, po której będzie można ruszyć po ciała 12 zabitych górników. Zwłoki jednego z nich zostały w czwartek wyciągnięte na powierzchnię.W związku z tragedią , prezydent Andrzej Duda ogłosił, że niedziela będzie w Polsce dniem żałoby narodowej.Źródło: TVP Info