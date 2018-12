Uchodźcy nie przyciągają widzów. Widownia programu Piotra Kraśki spada z odcinka na odcinek

Program Piotra Kraśki "Wracajcie skąd przyszliście" z odcinka na odcinek traci swoją widownię. • Fot. Instagram / p_krasko

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

akkolwiek ambitny lub kontrowersyjny nie byłby program prowadzony przez Piotra Kraśkę, "Wracajcie skąd przyszliście" nie przyciągnął uwagi widzów. Emitowana w tym samym paśmie "Ameryka Express" mogła liczyć na niemal dwukrotnie większą widownię.W najnowszym programie Piotra Kraśki "Wracajcie skąd przyszliście" padło już porównanie uchodźców do zwierząt i wypowiedź jednego z uczestników, który "wstydzi się" z bycia Polakiem . Kontrowersje nie przełożyły się jednak na słupki oglądalności."Wracajcie skąd przyszliście" na antenie TVN oglądać można w środy o godz. 21.30, począwszy od 5 grudnia br. Średnia widownia trzech dotąd pokazanych odcinków programu wyniosła 845 tys. osób. Tak wynika wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.Co więcej, liczba widzów programu sukcesywnie spada z odcinka na odcinek. Pierwszy z nich miał 1,05 mln oglądających, drugi - 834 tys., a trzeci - 665 tys. Emitowana w tym samym paśmie "Ameryka Express" mogła liczyć na widownię większą o 680 tys. osób. "Wracajcie, skąd przyszliście" to nowa produkcja TVN , która wywołuje ogromne kontrowersje i dyskusje. Uczestnicy programu rozmawiają z uchodźcami i odwiedzają miejsca, do których uciekli ze swoich krajów. Ich przewodnikiem i narratorem jest Piotr Kraśko.Źródło: wirtualnemedia.pl