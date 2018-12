Gliński z tytułem Człowieka Wolności. "Tej wolności jest więcej niż kiedykolwiek"

Innymi Ludźmi Wolności oprócz Glińskiego są np. Duda i Kaczyński. • Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

iotr Gliński został nagrodzony przez tygodnik "Sieci" tytułem Człowieka Wolności 2018 roku. Wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego znalazł się w gronie wyróżnionych razem z Jarosławem Kaczyńskim i Julią Przyłębską.– W Polsce jest pełna wolność słowa i sztuki. Trzeba powiedzieć jasno, że tej wolności jest więcej niż kiedykolwiek. Żadne środowiska nie są wykluczane z możliwości dofinansowania ich twórczości. Muszą jedynie startować w transparentnych konkursach. Natomiast ograniczyliśmy możliwość arbitralnych decyzji różnego rodzaju grupom interesu, korporacjom, które miały niekiedy pełną kontrolę nad wszystkimi strumieniami finansowymi – powiedział Gliński tygodnikowi " Sieci ".Wicepremier otrzymując tytuł Człowiek Wolności 2018 dołączył do grona wyróżnionych polityków i zwolenników "dobrej zmiany". Nagrodzonymi w ubiegłych latach tym tytułem byli m.in. prezydent Andrzej Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński i Prezes TK prof. Julia Przyłębska.Przypomnijmy, że minister Gliński, jako Człowiek Wolności jeszcze do niedawna zajmował się ustawą o dekoncentracji mediów, która miała uderzyć w pluralizm nadawców w Polsce. Z pomysłu repolonizacji mediów na razie odstąpiono . On także odpowiada choćby za wstrzymanie finansowania pisma literackiego " Dwutygodnik ".Przeciwników PiS wybór Glińskiego na Człowieka Wolności specjalnie nie zdziwił. Stwierdzili, że tygodnik "trzyma poziom" i nikt inny bardziej by nie pasował do grona wyróżnionych. Niektórzy jednak powątpiewali w jego "wolnościowe" działania."Ludzie "Wolności": 2013 - Szwagrzyk, 2014 - Rymkiewicz, 2015 - Duda, 2016 - Kaczyński, 2017 - Przyłębska, 2018 - Gliński. Fakt. Wałęsa tu NIE PASUJE" – komentowali.Źródło: wPolityce.pl