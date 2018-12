Czaputowicz nazwał Francję "chorym człowiekiem UE". Ambasador zaszokowany

Jacek Czaputowicz nazwał Francję chorym człowiekiem Unii Europejskiej, który ciągnie Stary Kontynent na dno. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

A

mbasador Francji jest zszokowany po słowach Jacka Czaputowicza. Szef MSZ nazwał Francję "chorym człowiekiem UE", który ciągnie Stary Kontynent na dno. Francuski dyplomata przypomina, że w interesie Polski są dobre relacje z obecnym rządem w Paryżu.Poświąteczny poranek raz po raz przynosi informacje o efektach poczynań polskiej dyplomacji. W Chinach polski korespondent został poproszony na "kurtuazyjną rozmowę" w związku z wypowiedzią Mateusza Morawieckiego o zagrożeniu, jakim mają być Chiny dla państw NATO. Ambasador Francji zaś komentuje słowa szefa MSZ Jacka Czaputowicza po tym jak ten nazwał Francję "chorym człowiekiem Unii Europejskiej, który ciągnie Stary Kontynent w dół".– Nie będę ukrywał, że byłem zaskoczony, a nawet zszokowany tą wypowiedzią. Z różnych powodów – powiedział ambasador Francji Pierre Levy w rozmowie z dziennikarka Polsat News. Ambasador Francji podkreślił, że nie jest jego zamiarem ukrywanie problemów, z którymi boryka się rząd w Paryżu, ale jest zdziwiony słowami szefa polskiego MSZ Zdaniem ambasadora polscy politycy powinni zdawać sprawę z tego, że przeciwnicy Emmanuela Macrona na skrajnej prawicy i na skrajnej lewicy to te same siły, których wizje polityczne są sprzeczne z fundamentalnymi interesami Polski. Dyplomata przypomniał też, że Polska i Francja pracują wspólnie w dobrej wierze, by poprawić wzajemne relacje. Pół roku temu określenia o chorym człowieku UE użyto w stosunku do Polski – że tak nasz kraj postrzegany jest na świecie. 29 byłych ambasadorów powołało w maju Konferencję Ambasadorów RP, której celem ma być analiza polityki zagranicznej. Dyplomaci skrytykowali krytykują politykę zagraniczną PiS, podkreślając, że zmierza ona do marginalizacji pozycji Polski w Unii Europejskiej.źródło: Polsat News