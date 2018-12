Kukiz ma dość podbierania posłów i pomysłów. Od teraz chce być antypisowski

Paweł Kukiz deklaruje, że już nie będzie wspierał PiS. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

aweł Kukiz na zamkniętym spotkaniu z posłami swego klubu miał zadeklarować, że od tej pory będzie antypisowski. Lider Kukiz'15 chce w przyszłorocznych wyborach wprowadzić do Sejmu tylu posłów, żeby trzeba było się liczyć z jego ruchem. Wcześniej chce wystawić własne listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.Przez trzy lata Kukiz'15 był raczej postrzegany jako nieoficjalna przybudówka PiS. Posłowie klubu głosowali nader często zgodnie z linią Prawa i Sprawiedliwości. I choć PiS zawsze utrzymywał większość parlamentarną, to dodatkowe głosy w sprawie na przykład Trybunału Konstytucyjnego były w cenie. Teraz ma się to zmienić.Miarka się przebrała. Jak twierdzi informator "Rzeczpospolitej", Paweł Kukiz miał dość ciągłego podbierania przez PiS swoich posłów . Lidera klubu denerwowało też to, że PiS albo odrzucał pomysły Kukiz'15, albo kopiował i przedstawiał jako własne koncepcje.Kukiz ma nadzieję, że w przyszłorocznych wyborach zgarnie tyle głosów, iż Kukiz'15 będzie stanowić realną siłę i zostanie koalicjantem przyszłego rządu. Wcześniej w wyborach do europarlamentu Kukiz'15 planuje wystawić własną listę wyborczą.Do rewelacji zawartych w artykule "Rzeczpospolitej" odniósł się sam Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 napisał na Facebooku, że żadnej strategii nie zmienia i konsekwentnie próbuje pogrzebać a przynajmniej osłabić magdalenkowy układ "elit". I nie ma znaczenia, czy to PiS, czy PO, czy inne SLD."Mnie interesuje tylko jedno - w przyszłych wyborach uzyskanie takiego wyniku, by ani jedni ani drudzy nie mogli samodzielnie sprawować władzy, a wówczas - w zamian za koalicje z nami - będą musieli wprowadzić nasze propozycje" – tłumaczy Kukiz na Facebooku.źródło: rp.pl