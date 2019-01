Wiśle Kraków kończy się czas. PZPN wszczął postępowanie, które może się skończyć tragicznie dla klubu

Sytuacja Wisły Kraków powoli staje się naprawdę beznadziejna. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

yrektor Departament Rozgrywek Krajowych Łukasz Wachowski zakomunikował, że został złożony wniosek o wszczęcie postępowania przeciw Wiśle Kraków. Procedura prowadzona wobec zadłużonego klubu może zakończyć się odebraniem licencji.Wachowski do sprawy obszernie odniósł się na Twitterze. "W związku z naruszeniami kryteriów 'A' Podręcznika Licencyjnego, jakich w ostatnich dniach dopuścił się Klub Wisła Krakow, jak również niemożliwością ustalenia sytuacji prawno-organizacyjnej Klubu, skierowałem do Komisji Licencyjnej PZPN wniosek o wszczęcie postępowania, co skutkować może zawieszeniem licencji" – napisał w oświadczeniu, które tam opublikował."Jeżeli Dział Licencji lub Organy Licencyjne w trakcie sezonu stwierdzą nieprawidłowości, mogące powodować niespełnienie któregokolwiek z Kryteriów A, Kierownik Działu Licencji kieruje pisemny wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do komisji ds. Licencji Klubowych PZPN" – dodał.Z tego pisma wynika duże zagrożenie dla klubu – bowiem jeśli nieprawidłowości stwierdzi także wspomniana Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN, będzie to skutkować nieprzyznaniem na udział w Rozgrywkach Klubowych PZPN. Ponadto Komisja może cofnąć lub zawiesić już przyznaną licencję. W ten sposób jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów może się pożegnać z ekstraklasą.Dodajmy, że w środowy wieczór TS Wisła Kraków zerwało umowę z potencjalnymi inwestorami – Vanną Ly oraz Matsem Hartlingiem. Powód to niedostarczenie do klubu na czas pieniędzy. Jeszcze tego samego wieczora sprawę skomentował polski wspólnik Hartlinga – Adam Pietrowski uznał działania klubu za nielegalne