Kaczyński spotka się z wicepremierem Włoch. Szykuje się wielka koalicja nacjonalistów

zykuje się wielka koalicja nacjonalistycznych partii europejskich – spekuluje włoska gazeta "La Republicca". Ma ją budować wicepremier Włoch Matteo Salvini, a znaleźć się ma w niej również polskie PiS. Nie wiadomo jednak, czy Jarosław Kaczyński będzie tą propozycją zainteresowany.Wybory do Parlamentu Europejskiego już w maju, unijni politycy na dobre zaczynają więc kampanię. Kreślone są też nowe europejskie sojusze. Takie plany ma m.in. wicepremier Włoch i lider nacjonalistycznej Ligi Północnej Matteo Salvini Z tego powodu – jak podała w czwartek włoska gazeta "La Repubblica" – w najbliższą środę Matteo Salvini spotka się w Warszawie z Jarosławem Kaczyńskim . Spotkanie potwierdziła również rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.Według "La Republicca", Salvini chce stworzyć wielką koalicję narodowych i konserwatywnych ugrupowań europejskich. Oprócz PiS włoski polityk chce także połączyć siły z francuskim Frontem Narodowym Marine Le Pen, niemiecką Alternatywą dla Niemiec, holenderską Partią Wolności Szwedzkimi Demokratami. Wicepremier Włoch liczy na to, że taki sojusz zdobędzie w Parlamencie Europejskim aż 130-140 mandatów.Jednak zdaniem "La Republicca", Kaczyński wcale nie musi być chętny do utworzenia takiej koalicji. To z powodu dobrych relacji Salviniego i Ligi Północnej z Rosją. W środę Salvini odwiedził Moskwę, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem i nazwał sankcje, które Unia Europejska nałożyła na Rosję "szaleństwem".Źródło: "La Republicca"