Siostra Jacksona 26 lat temu przyznała, że muzyk był pedofilem. "Nie będę jego cichym sprzymierzeńcem"

o premierze dokumentu "Leaving Neverland" cały świat zastanawia się, czy Król Popu był faktycznie pedofilem. Jedni go bronią, inni twierdzą, że Jackson był winny. O tym, że muzyk molestował dzieci przekonana wydawała się być przed laty jego siostra LaToya. Media przypomniały jej wywiad dla MTV z 1993 r.8 marca na HBO Go trafił głośny film dokumentalny "Leaving Neverland" , w którym dwaj mężczyźni, James Safechuck i Wade Robson, wyznają, że w dzieciństwie byli molestowani seksualnie przez Michaela Jacksona . Dyskusja o tym, czy Król Popu był rzeczywiście pedofilem, powróciły z nową siłą, a wiele rozgłośni radiowych na całym świecie , w tym Radio Zet , przestało grać utwory piosenkarza. Rodzina Michaela Jacksona stoi za nieżyjącym już gwiazdorem murem . Jednak nie zawsze tak było. Światło dzienne ujrzał po 26 latach wywiad, jaki dla MTV udzieliła LaToya Jackson, siostra muzyka. 62-letnia piosenkarka, która była wówczas skłócona ze swoją rodziną, stwierdziła, że jej brat faktycznie krzywdził dzieci.– Michael jest moim bratem, bardzo go kocham, ale nie chcę i nie będę cichym sprzymierzeńcem w sprawie jego zbrodni przeciwko małym, niewinnym dzieciom – mówiła LaToya. I dodała: – Kocham mojego brata, ale to jest niewłaściwe. Nie chcę widzieć, jak one cierpią.Siostra muzyka zasugerowała również, że Jackson zapraszał do siebie dzieci właśnie z powodu chęci współżycia seksualnego. – Teraz zatrzymaj się na chwilę, zastanów się i powiedz mi, dlaczego 35-letni mężczyzna zabiera małego chłopca, aby został z nim na trzydzieści dni? A potem wziął następnego chłopca i był z nim przez pięć dni w pokoju i ani razu z niego nie wyszedł? – pytała retorycznie dziennikarza.W wywiadzie w 1993 r. Jackson przypomniała również bolesne wspomnienie z własnego dzieciństwa. – Sama jestem ofiarą i wiem, jak to jest. Te wspomnienia będą prześladować dzieci do końca życia. Bardzo kocham Michaela, ale jestem zaniepokojona sytuacją wykorzystanych dzieci, ponieważ one już nie mają życia – powiedziała.Słowa LaToyi padły, kiedy Jacksonowi postawiono pierwsze zarzuty o pedofilię – oskarżycielem był wówczas ojciec 13-letniego chłopca, który wiele razy nocował w posiadłości muzyka, Neverland. Sam Jackson wszystkiemu zaprzeczał, a sprawę rozwiązano poza sądem – Jackson zapłacił rodzinie chłopca ponad 20 milionów dolarów.W 2003 roku Jackson został oskarżony o pedofilię, jednak sąd oczyścił go z zarzutów. Muzyk, który zmarł w 2009 r., nigdy nie przyznał się do tego, że molestował dzieci.źródło: People