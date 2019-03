Płażyński atakuje Dulkiewicz. Dostaje jej się za Adamowicza, Tuska i Trzaskowskiego

Kacper Płażyński po raz kolejny w ostatnich tygodniach atakuje nową prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Pyta, czy zamierza iść drogą Pawła Adamowicza i Rafała Trzaskowskiego. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

acper Płażyński znów atakuje Aleksandrę Dulkiewicz na Facebooku. Zarzuca jej, że jest za bardzo pochłonięta sprawami nie mającymi zbyt wiele wspólnego z codziennym życiem miasta.Płażyński zaprosił Dulkiewicz do "poważnej dyskusji o kierunkach rozwoju Gdańska". "Mamy w Gdańsku Rok Wolności i Solidarności, warto więc w związku z nim zrobić coś więcej, niż tylko imprezy dla lokalnej elity czy zapowiadane przez A. Dulkiewicz fetowanie Donalda Tuska 4 czerwca" – stwierdził.Zdaniem polityka PiS mogłoby to być wyrażenie solidarności z mieszkańcami Gdańska, którzy mają problemy mieszkaniowe. Chodzi o lokatorów "zagrzybionych mieszkań komunalnych", którzy dzielą je ze "szczurami".Płażyński nawiązał też do kierunku rozwoju miasta, który jego zdaniem może przypominać ten wytyczony przez Pawła Adamowicza, a w Warszawie – przez Rafała Trzaskowskiego . A to byłaby – zdaniem gdańskiego działacza PiS – zła droga."Czy władze miasta będą szły ścieżką wytyczoną przez śp. Pawła Adamowicza i będą się wzorowały na Warszawie Rafała Trzaskowskiego, czy też Pani Prezydent, jako dawna konserwatystka i osoba deklarująca przywiązanie do tradycyjnych wartości, wycofa się z tego niedobrego dla gdańskich rodzin kursu" – pyta na Facebooku Kacper Płażyński.Przypomnijmy, szeroko krytykowany materiał "Wiadomości" TVP w niedzielę poświęcono zakupom Dulkiewicz w Biedronce . W zaskakujący sposób powiązano go z propozycjami programowymi PiS i rzekomym brakiem tych propozycji ze strony Koalicji Europejskiej. "1 wódka, 2 cole, 3 ochroniarzy" – przeczytaliśmy na pasku informacyjnym, co miało odnosić się do zakupów prezydent Gdańska.Także Kacper Płażyński często w swoich wypowiedziach odnosi się do Aleksandry Dulkiewicz. Wielokrotnie krytykował ją w mediach społecznościowych, w dniu wyboru na prezydenta Gdańska zadał jej pięć pytań, między innymi o "patologie" w ratuszu Płażyński był także autorem niefortunnej wypowiedzi o tym, że Dulkiewicz została prezydentem Gdańska "przez przypadek" . Za te słowa później przeprosił.