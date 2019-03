Poseł PiS oskarżony o kupienie prawa jazdy. Kaczyński nie miał dla niego litości

Poseł Piotr O. mia kupić prawo jazdy. Zawieszono go w prawach członka PiS. • Fot. Strona internetowa posła Piotra O.

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oseł Piotr O. został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Polityk jest oskarżany przez prokuraturę o to, że nielegalnie kupił sobie za 1500 zł prawa jazdy kategorii A i C. Wcześniej poseł z Biłgoraja zrzekł się immunitetu.O zawieszeniu Pawła O. w prawach członka PiS poinformowała na Twitterze Beata Mazurek , rzeczniczka partii Jarosława Kaczyńskiego. Podkreśliła, że polityk będzie zawieszony "do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy wymiaru sprawiedliwości".Wszystko zaczęło się od śledztwa w sprawie grupy przestępczej działającej na terenie Biłgoraja. Szefem grupy był Krzysztof L., urzędnik z Wydziału Komunikacji i Drogownictwa ze starostwa powiatowego, a szajka zajmowała się handlem dokumentami. Gdy już udało się namierzyć grupę, kwestią czasu było dotarcie do klientów. I tak trafiono do... posła Piotra O. Działacz Prawa i Sprawiedliwości oskarżany jest o to, że za 1500 zł kupił sobie nielegalne prawo jazdy kategorii A i C. Teraz może odpowiadać za wprowadzenie w błąd zastępcy kierownika Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, a także wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w związku z nielegalnym nabyciem prawa jazdy Piotr O. w 2017 roku przyznał, że znał urzędnika, który kierował szajką ze starostwa. Ale, jak zaznaczył... tylko prywatnie. Stwierdził również, że nie był zamieszany w sprawę kupowania dokumentów od skorumpowanych urzędników starostwa. Ale prokuratorzy nie są wcale tego tacy pewni. Polityk zrzekł się immunitetu.