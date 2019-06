Wiadomo już, gdzie jest nowy dom "Wielkiego Brata". To willa dobrze znana widzom TVN i Netflixa

Willę mogliśmy zobaczyć m. in. w serialu "1983", ale i produkcji TVN • Kadr z serialu Netflixa

oprzednie edycje "Big Brothera" rozsławiły Sękocin. To właśnie tam znajdował się dom, w stronę którego wpatrzone były oczy połowy Polski. Po ponad 10 latach przerwy przyszła i pora na zmianę miejscówki. Tym razem producenci postawili na lokalizację w dobrze znanym budynku, który był planem zdjęciowym w wielu produkcjach.Wybór padł na nowoczesną willę w podwarszawskim Gołkowie (powiat piaseczyński). Budynek był planem zdjęciowym przy wielu produkcjach TVN - "występował m. in. w serialu " Pułapka " oraz programie "Top Model". Kręcono tam też część scen do polsko-amerykańskiego serialu Netflixa " 1983 " ( willę widać na początku teasera ).WIlla opływa w luksusach: na kilkuset metrach kwadratowych powierzchni jest siedem łazienek, jacuzzi oraz dwa baseny - zewnętrzny i wewnętrzny. Otoczony jest też ogrodem i stawem.Willę w nowej roli będziemy mogli oglądać już od 17 marca na antenie TVN7 premiera o 20:00 ). "Big Brother", w którym weźmie udział 15 osób , potrwa do 16 czerwca. Życie uczestników zamkniętych w willi w Gołkowie widzowie będą mogli oglądać od poniedziałku do piątku. Trzy razy dziennie TVN 7 będzie się na kilka minut łączyć z domem na żywo.