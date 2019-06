Cezary R. pomagał porwać inne dziecko? Nowe ustalenia śledczych w sprawie ojca Amelki

Przeszłość Cezarego R. może tłumaczyć wydarzenia z Białegostoku. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

ezary R. w ubiegłym roku usłyszał zarzut współuczestnictwa w pozbawieniu wolności małoletniej Lary K. – informuje w środę Wirtualna Polska. Do zdarzenia doszło w Szczecinie, a mężczyzna miał pomagać w wynajęciu samochodu ojcu dziewczynki.Szczecińską sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód. Do porwania małej Laury doszło 23 maja ubiegłego roku w Szczecinie. Dziewczynka miała zostać siłą wciągnięta do samochodu marki Ford Focus.W tej sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn – Cezarego R . i Wiktora B. Thomas K., ojciec dziewczynki zdołał wraz z nią uciec na teren Niemiec.Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Wiktora B. i Thomasa K. Cezary K. dostał ostatecznie policyjny dozór z obowiązkiem stawiennictwa na komisariacie policji raz w miesiącu. Polska prokuratura wnioskowała także o ekstradycję Thomasa K., jednak niemieccy śledczy się na to nie zgodzili.Według nieoficjalnych informacji portalu Wp.pl, Cezary R. miał pomóc Thomasowi K. wynająć samochód, którym później ojciec przewiózł córkę do Niemiec. Dziesięć miesięcy później sam porwał żonę i 3-letnią córkę Amelię z jednego z białostockich osiedli . Porwane zostały odnalezione na drugi dzień.źródło: wp.pl