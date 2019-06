Brejza uspokoił swoich "fanów". W Europarlamencie zamierza tak samo "gnębić" PiS

Krzysztof Brejza pomimo chęci zostania europosłem nie zamierza odpuszczać PiS. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

rzysztof Brejza, znany m.in. z ujawniania nagród dla rządu PiS polityk Platformy Obywatelskiej, nieoczekiwanie ogłosił dzisiaj, że będzie ubiegać się o miejsce w Europarlamencie. Wielu wyborców okazało swoje rozczarowanie jego decyzją. Brejza jednak uspokoił wszystkich – nadal chce być bardzo aktywny."W związku z wieloma państwa tweetami – startuję z kujawsko-pomorskiego i zapewniam, że nie zwolnię ani trochę! Aktywność to słowo klucz w moim pojmowaniu polityki. I nic pod tym kątem się nie zmieni" – napisał Brejza.Brejza w ten sposób niejako "uzupełnił" poprzedniego tweeta, w którym poinformował, że chce dostać się do Europarlamentu . "Wszystkie ręce na pokład. Cel jest jasny: Polska wolna i silna w Europie. Trzeba odsunąć PiS od władzy, a pierwszy etap tego boju to eurowybory" – pisał Brejza.Wtedy wielu wyborców zwróciło jednak mu uwagę, że w kraju jest bardziej potrzebny – m.in. z powodu jego "talentu" do ujawniania nagród w PiS czy powiązań partii ze spółką Srebrna