Strażacy piszą do Brudzińskiego. Skarżą się na... rozpasanie kierownictwa PSP

Strażacy skarżą się do do szefa MSWiA na rozpasanie kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej. • Fot. Michał Walczak / Agencja Gazeta

trażacy wystosowali list do szefa MSWIA Joachima Brudzińskiego, w którym skarżą się na porządki wprowadzone przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i rozpasanie kierownictwa PSP. Mają dość sprzątania, wyrzucania śmieci czy zamawiania pizzy dla swojego szefa.Pismo do szefa MSWiA zostało wysłane w lutym tego roku. Lista podpisów na dole jest bardzo długa: funkcjonariuszki i funkcjonariusze Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej czynni zawodowo oraz w stanie spoczynku, pracownicy cywilni oraz emeryci KG PSP. Wszyscy skarżą się na poczynania szefa PSP gen. bryg. Leszka Suskiego. Treść listu publikuje portal Onet. "Oficerów z bardzo bogatym bagażem doświadczeń traktuje się jak dozorców i roboli, którzy wbrew zakresom obowiązków zmuszani są do dokonywania obchodów budynków i terenów, zamykają okna, gaszą światło, wyrzucają śmieci, zamawiają i dostarczają pizzę dla zastępcy komendanta" – piszą strażacy do Joachima Brudzińskiego.Co więcej, sekretarki wyższych oficerów z Komendy Głównej PSP mają być zmuszane są do kupowania artykułów spożywczych i przygotowywanie z nich później kanapek. Strażaków komendy zmusza się do prac fizycznych przy budowie terenów zielonych, które wszyscy prześmiewczo nazywają "ogrodami Suskiego".Strażacy skarżą się też ministrowi na decyzje kadrowe komendanta głównego . "Odwołuje się ludzi doświadczonych z długoletnim stażem, przenosi się ich na niższe stanowiska do innych jednostek organizacyjnych. Ludzi z kilkunastoletnim doświadczeniem odwołuje się na emeryturę" – piszą w liście pracownicy PSP źródło: Onet.pl