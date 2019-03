Janusz P. stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia wobec byłego polityka

Jest akt oskarżenia wobec Janusza P. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

C

hodzi o podatek w wysokości ok. miliona złotych. Prokuratura zarzuca Januszowi P. uszczuplenie państwowej kasy o taką właśnie sumę. Były polityk, szef Twojego Ruchu, nie przyznaje się do winy. Jak dowiedział się RMF FM, akt oskarżenia wobec Janusza P. właśnie trafił do sądu.Stołeczna prokuratura twierdzi, że były polityk dopuścił się przestępstwa skarbowego. Janusz P. miał uchylić się od zapłacenia podatku od zbycia akcji i udziałów w jednym ze swych przedsiębiorstw oraz towarzystwie inwestycyjnym.Według ustaleń śledczych Janusz P. miał z tego tytułu osiągnąć dochód w wysokości 5 i pół miliona złotych. Należny podatek od tej sumy wynosił około miliona złotych. Problem w tym, że były polityk z obowiązku tego się nie wywiązał. Janusz P. nie przyznał się do winy. Prokuratura uznała jednak, że są podstawy, aby skierować akt oskarżenia. Były szef Twojego Ruchu stanie więc przed sądem. O problemach prawnych Janusza P. pisaliśmy latem ubiegłego roku . Wówczas służby skarbowe na wniosek prokuratury przeszukały firmę, która prowadzi jego księgowość. Sprawa dotyczy transakcji sprzed kilkunastu lat.Janusz P. założył spółkę Jabłonna, poprzez którą kontrolował Polmos Lublin, produkujący m.in. wódkę Żołądkową Gorzką. W 2006 roku po wprowadzeniu spółki na giełdę sprzedał jej akcje.W 2001 roku spółka należąca do Janusza P. kupiła lubelski Polmos. Kwota wyniosła 16 mln zł. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2006 roku wykazał, że transakcja sprzedaży akcji lubelskich zakładów na rzecz Jabłonnej była niekorzystna dla skarbu państwa. Wszystko ze względu na wynegocjowanie niskiej ceny akcji.Janusz P. kontrolował 80 proc. akcji Polmosu Lublin. Milion akcji Polmosu były polityk sprzedał po 50 zł w ofercie publicznej. Udział spółki Jabłonna w kapitale Polmosu spadł wówczas do 41 proc. Później sprzedał spółkę Jabłonna na rzecz funduszy Oaktree Capital Management, tyle że cena transakcji nie została ujawniona.W ostatnim czasie o Januszu P. głośno było ze względu na finansowe wsparcie, jakiego udzielił Wiośnie , czyli partii Roberta Biedronia.źródło: rmf24.pl