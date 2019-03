O. Wiśniewski ostro o biskupach, którzy ukrywali pedofilów. Powiedział co powinni zrobić

Ojciec Wiśniewski krytykuje zachowanie biskupów. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

ominikanin o. Ludwik Wiśniewski jest jednym z nielicznych duchownych, którzy otwarcie mówią o problemach w polskim Kościele. Na łamach "Tygodnika Powszechnego" wypowiedział się na temat pedofilii. On wie, co powinni zrobić biskupi, którzy ukrywali zdeprawowanych duchownych i przenosili ich z parafii na parafię. Opublikowanie kościelnego raportu dot. pedofilii w polskim Kościele nie dało za wiele. Biskupi jeszcze na konferencji prasowej przeszli do ofensywy atakując wszystkich, którzy żądają rozliczenia zdeprawowanych duchownych oraz ich zwierzchników, którzy ich ukrywali. Dodatkowo poprosili o modlitwę i miłosierdzie dla... sprawców.Dlatego też takie wypowiedzi, jak ta ojca Ludwika Wiśniewskiego na łamach " Tygodnika Powszechnego " są bardzo ważne. Dominikanin bez pardonu mówi bowiem o tym, o czym wielu ludzi boi się powiedzieć głośno, często krytykując zachowanie hierarchów Kościoła.– Biskupi, którzy ukrywali straszne przestępstwo, przenosząc z miejsca na miejsce księży pedofilów , powinni złożyć na ręce papieża rezygnację z urzędu. (...) Coraz więcej katolików jest zgorszonych zachowaniem biskupów i księży oraz tolerowaniem przez nich zła – powiedział tygodnikowi o. Wiśniewski.Przypomnijmy, że dominikanin został wyróżniony parę dni temu nagrodą im. ks. Józefa Tischnera za książkę "Nigdy nie układaj się ze złem. 50 lat zmagań o Kościół i Polskę". Gdy okazało się, że o. Wiśniewski oraz Jerzy Owsiak wraz z żoną są w gronie laureatów, abp Marek Jędraszewski odwołał swój udział w mszy świętej inaugurującej Dni Tischnerowskie źródło: " Tygodnik Powszechny