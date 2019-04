Odesłali umierającego 35-latka, twierdząc, że w szpitalu brak łóżek. To była nieprawda

35-latek zmarł na zawał, dwaj lekarze zwolnieni dyscyplinarnie. (zdjęcie ilustracyjne, pochodzi z innego szpitala) • Fot. Tomasz Szambelan / Agencja Gazeta

T

Fot. screen ze strony zoz.wodzislaw.pl

a historia nie miała szczęśliwego finału. 35-letni Marcin zmarł na zawał serca. Mężczyzna spędził wiele godzin na Izbie Przyjęć szpitala w Wodzisławiu Śląskim po czym przewieziono go karetką do szpitala w Rydułtowach. Tam umierający pacjent nie został przyjęty, bo - jak poinformowano - nie było łóżek. Dziś już wiadomo, że wolne łóżka były. Dwaj lekarze szpitala w Rydułtowach zostali zwolnieni dyscyplinarnie.W sumie 35-latek z Wodzisławia Śląskiego, jak opisuje jego rodzina, spędził na Izbie Przyjęć 11 godzin. W tym czasie był też przewożony od szpitala do szpitala. Skarżył się na ból w klatce piersiowej. Zmarł na zawał serca. Sprawę badają teraz prokuratura, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Biuro Praw Pacjenta.Drogę, jaką przebył mężczyzna, opisał m.in. śląski "Dziennik Zachodni". 35-letni Marcin 19 marca w południe został karetką przewieziony na Izbę Przyjęć wodzisławskiego szpitala. Tam wykonano mu m.in. EKG i badania krwi. Około godz. 18.00 postanowiono przewieźć go do szpitala w Rydułtowach (obie placówki tworzą wspólny, Powiatowy Publiczny ZOZ).W Rydułtowach go jednak nie przyjęto. Karetkę z pacjentem zawrócono do Wodzisławia Śląskiego. I dopiero po godz. 22.00 trafił do szpitala w Raciborzu, gdzie zmarł na zawał. Dyrekcja wodzisławskiego ZOZ-u w czwartek poinformowała o wynikach wewnętrznego dochodzenia po śmierci mężczyzny.Okazało się, że w Rydułtowach umierającego 35-latka nie przyjęto, tłumacząc to brakiem łóżek. Tymczasem to była nieprawda – wynika z oświadczenia podpisanego przez dyrektorów placówki."Lekarze dyżurni odmówili przyjęcia pacjenta do Szpitala tłumacząc się brakiem łóżek, pomimo faktu, iż Szpital dysponował wówczas wolnymi łóżkami" – czytamy w oświadczeniu dyrekcji, która informuje o dyscyplinarnym zwolnieniu dwóch lekarzy z Rydułtów.Kierownictwo ZOZ-u podkreśla, że to zdarzenie "jest zdecydowanie inne od zdarzeń, które miały miejsce na terenie Śląska. Pacjent, począwszy od momentu zgłoszenia się na Izbę Przyjęć do czasu przewiezienia do Szpitala Rejonowego w Raciborzu był pod stałą opieką medyczną".W ostatnim czasie media informowały o licznych skandalicznych i jednocześnie tragicznych zdarzeniach w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych . Wiele z tych informacji dotyczyło placówek w województwie śląskim. W Szpitalu Miejskim w Sosnowcu zmarł 39-letni mężczyzna , którym przez wiele godzin nie zajął się nikt z personelu medycznego. Z kolei w Dąbrowie Górniczej na SOR-ze przez blisko godzinę z bólu zwijała się młoda kobieta. Personel omijał ją obojętnie. Gdy zemdlała z bólu, stojący obok ratownik medyczny... po prostu sobie poszedł źródło: " Dziennik Zachodni