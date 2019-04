Nauczyciele odpowiadają na pakt "Szydło plus". Teraz już jasne, że strajku nie uda się uniknąć

Po piątkowych rozmowach rządu ze związkowcami sytuacja jest jasna – nauczycielskiego strajku nie da się uniknąć. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

chodząc na rozmowy w Centrum "Dialog" wicepremier Beata Szydło mówiła o zupełnie nowej propozycji dla nauczycieli – "pakcie społecznym dla oświaty". Teraz już wiadomo, co ten pakt zawiera, a czego nie. Nie ma w nim m.in. mowy o większych podwyżkach w tym roku. Znana jest też odpowiedź związkowców na tę ofertę. Wzrost płac w szkolnictwie miałby do 2023 r. sięgnąć nawet do sumy 8100 zł – tyle brutto mieliby zarabiać średnio nauczyciele dyplomowani. Jest jednak warunek – nauczycielskie pensum miałoby wzrosnąć z 18 do 24 godzin tygodniowo. Gdyby pensum podniesiono do 22 godzin, wynagrodzenie wzrosłoby do 7400 zł.Informacje w sprawie szczegółów paktu spływały do dziennikarzy jeszcze w trakcie negocjacji za zamkniętymi drzwiami. Teraz obie strony opuściły salę rozmów i stanowiska są jasne. Beata Szydło po rokowaniach przyznała, że obie centrale związkowe podtrzymały zamiar przeprowadzenia strajku w terminie egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów."To nie rozwiązuje problemów, wokół których toczy się dziś protest" – tak przedstawioną podczas piątkowych rozmów ostatniej szansy propozycję ocenił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy komentują, że zwiększenie pensum będzie oznaczać zwolnienia z pracy. To zaś oznacza, że planowane w dalszej przyszłości podwyżki zostaną de facto sfinansowane... przez samych nauczycieli.– Nie zachodzą żadne okoliczności i przesłanki, które dawałaby nam legitymację do tego, żebyśmy mogli dyskutować o wstrzymaniu akcji strajkowej w poniedziałek – ocenił po rozmowach szef ZNP Sławomir Broniarz.O tym jak bardzo średnie płace nauczycielskie różnią się od tych faktycznych pisaliśmy nieraz – nauczyciele udowadniali to, masowo prezentując swoje paski z wynagrodzeniami