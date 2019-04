Wymowne słowa wokalistki Ich Troje. Tak pożegnała się z fanami grupy Wiśniewskiego?

Agata Buczkowska odchodzi z Ich Troje? Wokalistka grupy zamieściła wymowny wpis. • Fot. Instagram / Agata Buczkowska

o rozstaniu lidera Ich Troje Michała Wiśniewskiego z Dominiką Tajner pojawiły się plotki, że muzyk spotyka się z 20-letnią wokalistką swojego zespołu Agatą Buczkowską. Według informatora jednej z gazet po tych doniesieniach Buczkowska zagroziła odejściem z zespołu. A teraz opublikowała wpis, który zdecydowanie daje do myślenia fanom grupy.Wiśniewskiego po rozstaniu z Tajner błyskawicznie połączono z Agatą Buczkowską. Menedżer Ich Troje zaprzeczył tym plotkom na łamach "Faktu". Dodał, że Buczkowska zaczęła dostawać nieprzyjemne wiadomości. Wokalistka wydała oświadczenie, że nigdy nie miała romansu z Wiśniewskim.Według informatora gazety zaczęła zastanawiać się czy nie odejść z zespołu . Miał jej w podjęciu decyzji pomóc fakt, że kontrakt z Ich Troje wygasa przed wakacjami. Teraz zamieściła wpis ze słowami "Chciałabym Wam tylko podziękować".I samo to nie jest może niczym przełomowym, ale pojawił się też tajemniczy komentarz o treści "Dzięki za wspólne chwile Agatko w Ich3! Będę tęsknił". Jak nieoficjalnie dowiedział się jeden z serwisów, miał go napisać akustyk grupy . Buczkowska odpowiedziała machającymi rękoma. Czy oznacza to, że odejdzie z zespołu? Na razie nie zostało to oficjalnie potwierdzone.To już czwarte małżeństwo Michała Wiśniewskiego, które zakończyło się rozwodem. Po tym jak Dominika Tajner-Wiśniewska odpadła z "Tańca z Gwiazdami" Michał Wiśniewski złożył pozew o rozwód W mediach krążyły też plotki o nowym związku 46-letniego muzyka – tym razem nie chodziło o Buczkowską. – sieć obiegło już zdjęcie muzyka z tajemniczą brunetką. Jak informuje "Super Express", to 28-letnia Agnieszka. "Nie obchodzi mnie, co o mnie myślisz, ja nie myślę o tobie wcale. Pozdrawiamy z Michałem" – podpisała kobieta fotografię, którą sama wstawiła na Instagram.źródło: Plotek