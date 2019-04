Schetyna pokazał, ile warte są obietnice Kaczyńskiego. Wymienił wymowne liczby

Grzegorz Schetyna pokazał w Gdańsku na konwencji PO liczby, które mają świadczyć o losach tuczników pod rządami PiS od 2015 roku. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Gdańsku zorganizowano w niedzielę regionalną konwencję Platformy Obywatelskiej. Czołowi politycy partii krytykowali obietnice PiS i sposób, w jaki ugrupowanie rządzące podchodzi do nauczycieli. Grzegorz Schetyna skontrował obietnice wyborcze Jarosława Kaczyńskiego dla rolników, potocznie zwane Krową i Świnią Plus.– W ciągu ostatnich 3 lat z mapy Polski zniknęło 67 i pół tysiąca stad trzody chlewnej. Tysiące rolniczych rodzin zostało bez środków do życia, za to z kredytami. Jak im pan pomógł, panie Kaczyński? – pytał lider PO na konwencji partii w Gdańsku. Słowa Schetyny przytoczył na Twitterze Borys Budka.Sławomir Neumann także odniósł się do obietnic Kaczyńskiego dla rolników . Wyraził wsparcie dla nauczycieli, którzy mają 8 kwietnia rozpocząć strajk, o ile kolejne rozmowy ostatniej szansy nie przyniosą efektu.– Od miesięcy rząd mówi nauczycielom, że nie ma pieniędzy na ich podwyżki, wczoraj nauczyciele mogli się dowiedzieć, że jeśli chcą podwyżki, to mogą sobie krowę kupić. To jest arogancja i obłuda tego rządu – powiedział w Gdańsku Neumann.Przypomnijmy, w sobotę na konwencji PiS w Kadzidle Jarosław Kaczyński zapowiedział dopłaty dla rolników . Niektórzy określili je jako Świnia plus i Krowa plus. "Najmniej, podkreślam to słowo, najmniej 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od każdej krowy" – o takiej pomocy dla rolników powiedział szef PiS.Słowa te spotkały się z krytyką i kpinami wielu osób. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz pytał, co w takim razie z podwyżkami dla nauczycieli . Roman Giertych w sarkastycznym tonie zagadnął, co z dopłatami dla koni