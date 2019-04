Wojewoda odrzucił wniosek KOD. Nie ma zgody na cykliczne zgromadzenia 10 kwietnia

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich odrzucił wniosek KOD ws. cyklicznych zgromadzeń 10 kwietnia w Gdańsku. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

omitet Obrony Demokracji nie dostał zgody na organizację cyklicznych zgromadzeń 10 kwietnia na Placu Solidarności w Gdańsku. Odmowną decyzję w tej sprawie wydał wojewoda pomorski. Jednym z argumentów Dariusza Drelicha był fakt, że zgodę na organizację uroczystości tego dnia dostała już stoczniowa "Solidarność".Wojewoda pomorski odrzucił wniosek Komitetu Obrony Demokracji i wydał uzasadnienie swojej decyzji. Co prawda KOD spełnił jedną z ustawowych przesłanek cykliczności – przez ostatnie trzy lata komitet organizował rocznicę tragedii smoleńskiej jako jeden podmiot, ale zwrócono uwagę na fakt, że okolicznościowe wydarzenia za każdym razem organizowano w innym miejscu.Tożsamość miejsca jest kolejnym z ustawowych warunków cykliczności. Ponadto, na 10 kwietnia zgodę na uroczystości dostała już od wojewody stoczniowa "Solidarność". Fragment decyzji Dariusza Drelicha opublikował na Twitterze Maciej Bąk z Radia ZET.Przypomnijmy, że niedawno wojewoda pomorski przyznał stoczniowej "Solidarności" wyłączność na obchody 4 czerwca przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Radio ZET podkreśla, że stoczniowcy tej rocznicy nie obchodzą od lat, a mimo to ich wniosek został rozpatrzony pozytywnie.4 czerwca przy Pomniku Poległych Stoczniowców miała się odbyć debata samorządowców, która była jeszcze pomysłem Pawła Adamowicza. Jego plany kontynuowała Aleksandra Dulkiewicz. Nowa prezydent Gdańska stanowczo sprzeciwiła się decyzji wojewody i zaapelowała o jej zmianę w specjalnym liście Wiceszef stoczniowej "S" i radny PiS sejmiku pomorskiego Karol Guzikiewicz niedawno argumentował, że chodzi o to, by historyczny plac był wolny od polityków.