Szydło z nową deklaracją dla nauczycieli. Pisze o gotowości do porozumienia

Beata Szydło z nową deklaracją dla nauczycieli. Pisze o gotowości do podpisania porozumienia. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

niedzielę wieczorem dojdzie do kolejnej próby zapobieżenia strajkowi w szkolnictwie. Z inicjatywy strony rządowej podjęte zostaną rozmowy ostatniej szansy. Związkowcy na rokowania przyjdą, choć ZNP podkreśla o ogromnej presji czasowej. Na to odpowiedziała wicepremier Beata Szydło.Piątkowe negocjacje zakończyły się niczym. Nazywano je rozmowami ostatniej szansy – i tamta szansa przepadła . W sobotnie popołudnie pojawiła się jednak wiadomość, że tuż przed zapowiedzianym na poniedziałek strajkiem nauczycieli dojdzie do jeszcze jednej próby zawarcia porozumienia Szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias otrzymała zaproszenie od minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej na rozmowy w niedzielę o 19.00.Związkowcy z ZNP podkreślili, że rokowania te odbędą się pod ogromną presją czasu. Na to zareagowała wicepremier Beata Szydło, która uczestniczy w rozmowach w Centrum "Dialog"."Rząd jest gotów podpisać porozumienie. Jest oferta #nowykontraktspołeczny dla nauczycieli, zakładająca podwyżki. Pan Przewodniczący Broniarz stwierdza, że jutrzejsze spotkanie jest zbyt późno, by zakończyć strajk. Ja jestem gotowa rozmawiać nawet wcześnie rano" – napisała Beata Szydło na Twitterze.Wspomniany kontrakt społeczny to propozycja, z którą rząd przyszedł na piątkowe rozmowy i która nie zyskała akceptacji związkowców – m.in. dlatego, że oznacza ona zwolnienia nauczycieli."Zakładamy, że średnio nauczyciel dyplomowany po wprowadzeniu zmian otrzyma w kolejnych latach, w wariancie pensum 22 h w 2020 - 6128 zł, 2021 - 6653 zł, 2022 - 7179 zł, 2023 - 7704 zł. W przypadku ustalenia pensum na poziomie 24 h (poziom średniej OECD) nauczyciel dyplomowany mógłby liczyć średnio na następujący wzrost wynagrodzenia 2020 - 6335 zł, 2021 - 7434 zł, 2022 - 7800 zł, 2023 - 8100 zł" – wyjaśniano w komunikacie KPRM.