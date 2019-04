"To skandal". Giertych mistrzowsko wyśmiał nowe "500 plus" Kaczyńskiego

Roman Giertych wykpił na Twitterze dopłaty do krów i tuczników, które Jarosław Kaczyński obiecał na konwencji PiS w Kadzidle. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

arosław Kaczyński obiecał w Kadzidle dopłaty do krów i tuczników, czym rozgrzał media społecznościowe. Słowa lidera PiS spotkały się z krytyką, a jeszcze częściej – z kpinami. Swoje dołożył także dyżurny krytyk dobrej zmiany Roman Giertych.Mecenas z właściwą sobie ostatnio autoironią odniósł się do dopłat, które zapowiedział lider PiS. "Dopłata do krów i świń, a pomijanie koni to skandal!" – napisał, czym rozbawił użytkowników Twittera ( o tym nieformalnym pseudonimie mówi się bądź co bądź od lat ).W innym tweecie zauważył, ze "płacenie świniom przez PiS" go nie dziwi i zapytał, kogo symbolizują krowy."Najmniej, podkreślam to słowo, najmniej 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od każdej krowy" – o takich dopłatach dla rolników mówił Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Kadzidle . I ta wypowiedź od soboty jest szeroko komentowana.Odniósł się do niej na przykład szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz . "Najmniej 100 złotych od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy, ale może być więcej – powiedział prezes PiS. A ile dla nauczycieli??" – zwrócił uwagę na brak porozumienia rządu z nauczycielami. Kolejne rozmowy ostatniej szansy mają odbyć się w niedzielę . Jeśli nie przyniosą przełomu, 8 kwietnia rozpocznie się zapowiadany strajk w całej Polsce.