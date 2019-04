"Poprowadzę zajęcia o religii". Prezydent Poznania zdradza, jak zareagował na strajk nauczycieli

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak popiera strajk nauczycieli. Przyznaje jednak, że zorganizowanie w tym czasie opieki dla wszystkich uczniów jest niemożliwe. • fot. Daria Łakoma / Agencja Gazeta

– Aby zapewnić całkowitą opiekę dla wszystkich uczniów, potrzebne byłoby kilka tysięcy ludzi zastępujących nauczycieli. To niewykonalne – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Polityk dodaje, że rozumie strajk nauczycieli i zdradza, co zrobił, by ułatwić sytuację rodziców.

Nie katechezę, ale zajęcia o religii , bo spotkanie ma mieć charakter ekumeniczny. Sam jestem ateistą, choć kiedyś chciałem być jezuitą. Nadal jednak lubię sięgać do Biblii. Zawarte w niej treści miały duży wpływ na naszą kulturę i warto, by dzieci o tym wiedziały. Dlatego spotykamy się w poniedziałek w Teatrze Polskim, który udostępnił nam swoją siedzibę.



Czy pana syn chodzi na szkolną katechezę?



Nie, zrezygnował. Widziałem, że te zajęcia źle na niego wpływały. To nie była wiedza o religii, tylko toporna indoktrynacja. Właśnie dlatego chcę pokazać w poniedziałek młodym poznaniakom, że może być inaczej. Swoją drogą myślę, że gdyby katecheza wróciła do przykościelnych salek, to byłoby to korzystne dla obu stron.







W Poznaniu mamy 70 tys. dzieci w wieku szkolnym. Zadbałem o to, by pracownicy ratusza mogli zabrać dzieci do pracy, o ile charakter ich pracy nie koliduje z tym, by mieć je na oku. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy także wykażą zrozumienie i pozwolą pracownikom na to, by w czasie strajku przychodzili do pracy z dziećmi.Aby zapewnić całkowitą opiekę dla wszystkich uczniów, potrzebne byłoby kilka tysięcy ludzi zastępujących nauczycieli. To niewykonalne. Staramy się jednak chociaż w pewnym zakresie zorganizować czas dzieciom podczas strajku tak, by nie był on dla nich stracony.Mocno zaangażowały się w to miejskie instytucje kultury, ośrodki sportu, osiedlowe domy kultury, które oferują ciekawy program różnego rodzaju zajęć.Dla rodziców, ale także dla miasta to sytuacja bardzo trudna - zwłaszcza jeśli strajk potrwa wiele dni. Ale rozumiem też nauczycieli. Zła zmiana dotknęła szkoły, dzieci, nauczycieli, rodziców i samorząd, który płaci za kiepskie pomysły rządu.Na dodatek twarz tych zmian, minister edukacji, chce uciec do Brukseli właśnie wtedy, gdy w szkołach zderzą się przez nią podwójne roczniki. To bulwersujące i nie dziwię się nauczycielom, że będą strajkować.Bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, jakie plany ma prezydent Warszawy, ale bardzo go szanuję. Wybory głowy państwa odbędą się “dopiero” w przyszłym roku, w tym czekają nas kluczowe wybory do Parlamentu Europejskiego i najważniejsze od 30 lat wybory do Sejmu i Senatu.Zagłosujemy nad tym, czy chcemy być krajem, w którym obowiązują wartości europejskie, czy białoruskie. Jestem przekonany, że jesienią Polacy zdecydowanie wybiorą opozycję.Nie należy się bać podejmowania słusznych decyzji, nawet jeśli są trudne. Inaczej sprawowanie władzy nie ma sensu.Zacząłem chodzić w marszach równości dobre kilka lat temu, jeszcze zanim to było modne. Wówczas, koledzy też się ode mnie dystansowali. Byli też przerażeni, że rozmawiam z biskupami w partnerski sposób, że upominam się o grunty Poznania.Spotkałem się ostatnio z Donaldem Tuskiem. Zapytał mnie, jak mogłem wygrać, i to w pierwszej turze, skoro miałem przeciwko sobie księży i kiboli. A to nie jest żadna tajemnica. Społeczeństwo wyznaje europejskie wartości znacznie powszechniej, niż się wielu politykom wydaje.Nie, bo większość rozwiązań z karty już obowiązuje w Poznaniu. Od kilku lat uczestniczę w Marszu Równości, a w zeszłym roku objąłem to wydarzenie patronatem.W 2018 roku wprowadziliśmy w szkołach edukację antydyskryminacyjną. Kontynuujemy ten projekt, a w 2020 roku zamierzamy go rozszerzyć o edukację seksualną.Założenia Karty Różnorodności, której podpisanie zakłada karta LGBT+, wdrażamy już od 2016 roku. Wspieramy równość w klubach sportowych. Sam uczestniczę w treningach z osobami różnych narodowości i o różnych poglądach, często skrajnie odmiennych od moich. Prowadzi je Ormianin, obok mnie ćwiczą Ukraińcy, Romowie, Amerykanie – to prawdziwe multi-kulti.W moich działaniach chodzi mi o to, by nie skupiać się wyłącznie na zwalczaniu wykluczenia osób nieheteronormatywnych. Patrzymy na sprawę szerzej. Młody człowiek może zostać wyrzucony z domu nie tylko dlatego, że jest gejem, ale i wtedy, gdy rodzice dowiedzą się, że jest ateistą. Wykluczenie może dotyczyć osób niepełnosprawnych, odmiennego wyznania, rasy, narodowości.Dlatego staramy się wprowadzać takie rozwiązania, które będą adresowane także do nich, a nie tylko do jednej wybranej grupy.