PiS ma haka na Broniarza? Sasin pokazał zdjęcia szefa ZNP ze Schetyną

Jacek Sasin pokazał zdjęcia, na których widać Sławomira Broniarze w towarzystwie Grzegorza Schetyny. • Fot. Twitter/Gosc_RadiaZET

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

acek Sasin, który był we wtorek porannym gościem w Radiu Zet, pokazał wspólne zdjęcia Słamowira Broniarza i Grzegorza Schetyny. Polityk PiS uważa, że za strajkiem nauczycieli stoi opozycja.– Ja wczoraj z rozbawieniem naprawdę słuchałem tutaj Sławomira Broniarza u pani, jak mówił o tym, że nie pamięta, kiedy się spotykał z Grzegorzem Schetyną. Ja może bym mu przypomniał – powiedział Sasin, zanim pokazał zdjęcia przedstawiające szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego i przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na wspólnej konferencji prasowej.– On ma swoje intencje, te intencje są intencjami politycznymi , co do tego nie ma żadnej wątpliwości - skomentował zachowanie Broniarza. Dodał również, że intencje nauczycieli, którzy chcieli więcej zarabiać, zbiegły się akurat z postulatami wysuwanymi przez prezesa ZNP.Sasin wypowiedział się też na antenie radia na temat ewentualnych negocjacji ze strajkującymi nauczycielami. – My nie uciekamy od rozmów z ZNP czy Sławomirem Broniarzem. Co więcej, proponujemy: siądźmy do tych rozmów, jesteśmy otwarci – powiedział.Przewodniczący ZNP wyczekuje obecnie rządowego mediatora, który mógłby przyczynić się do zakończenia trwającego sporu źródło: Radio Zet