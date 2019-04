"Czujemy się w obowiązku zabrać głos". Niepełnosprawni krytykują "Taniec z Gwiazdami" i Joannę Mazur

Rada Zawodników w PZSN "Start" skrytykowała Joannę Mazur. • Fot. Screen / Polsat

ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" pokazano spartańskie warunki mieszkaniowe jednej z uczestniczek – niewidomej biegaczki Joanny Mazur. Ona sama przyznała po emisji programu, że niewidomym sportowcom jest bardzo trudno uzyskać pomoc i finansowanie. Innego zdania jest Rada Zawodników w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych "Start", która wydała oświadczenie.Joanna Mazur jest mistrzynią świata w biegu na 1500 metrów i trzykrotną mistrzynią Europy. Mimo to mieszka w pokoiku z łazienką na korytarzu w jednym z krakowskich internatów. Jej mieszkanie pokazali realizatorzy programu "Taniec z Gwiazdami" , w którym paraolimpijka bierze udział.Widzowie "TzG" byli zbulwersowani warunkami mieszkaniowymi Joanny Mazur i postanowili jej pomóc organizując zbiórki pieniężne , które okazały się sukcesem. Paraolimpijka po emisji programu podzieliła się wspomnieniami z poprzednich zgrupowań i współpracą z Ministerstwem Sportu.Okazało się, że sportowcy z niepełnosprawnościami mają pod górkę nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Mazur mówiła, że nie raz nie zakwalifikowała się na ministerialne stypendium Na odpowiedź ministerstwa nie trzeba było dużo czekać. Resort sportu wystosował oświadczenie , w którym wykazał, w jaki sposób pomagał Mazur. Ale jak szybko zauważyli internauci zwroty za szkolenia, czy przejazdy to nie pieniądze na życie, których paraolimpijka dostała niewiele, bo 10 tys. zł przez cały rok.Swoje stanowisko przedstawiła także Rada Zawodników w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych "Start". Jej zarząd skrytykował wizerunek niepełnosprawnych sportowców, który przedstawiono w "Tańcu z Gwiazdami". Dostało się także Joannie Mazur."Po wyemitowaniu ostatniego odcinka programu »Taniec z Gwiazdami – Dancing with the Stars« w dniu 05.04.2019 roku i przedstawieniu w mediach sytuacji w jakiej znajduje się Joanna Mazur, czujemy się w obowiązku zabrać głos w tej sprawie.Po medialnej burzy jaką wywołała przedstawiona sytuacja warunków mieszkaniowych Joanny Mazur, z dnia na dzień docierają do nas ze środowiska paraolimpijskiego głosy sprzeciwu i prośby o zatrzymanie tej karuzeli odnoszącej się do nieprawdy dotyczącej wizerunku osób niepełnosprawnych – nas sportowców, paraolimpijczyków, jaką przekazuje telewizja" – czytamy w oświadczeniu."Nie chcemy by był utrwalany wizerunek osoby niepełnosprawnej, jako liczącej na litość innych ludzi. Sport osób niepełnosprawnych na przestrzeni wielu lat rozwinął się dość mocno pod względem poziomu sportowego oraz finansowania przygotowań do zawodów. Zawodnicy mają zapewnione warunki, które Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych 'Start' i Polski Komitet Paraolimpijski wciąż starają się poprawiać"Członkowie rady podkreślili także, że ich współpraca z resortem sportu jest z roku na rok coraz lepsza. Ale innego zdania są inni sportowcy z niepełnosprawnościami. Według nich jest nawet gorzej niż przedstawia to Joanna Mazur, a wielu z nich nie może o tym powiedzieć w godzinach największej oglądalności w TV."Drugi rok z rzędu odmówiono mi środków na szkolenie indywidualne po złotym medalu Mistrzostw Świata 2017, Rekordzie Świata w 2017, Rekordzie Europy w 2018 i złotym oraz srebrnym medalu Mistrzostw Europy 2018. Może razem zdziałamy więcej?" – napisała na Facebooku paraolimpijka Oliwia Jabłońska.