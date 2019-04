Tak Słowacy śmieją się z Polski. "Wyjaśniono", dlaczego nauczyciele nie dostaną podwyżek

W słowackiej telewizji TV JOJ śmieją się z polityki socjalnej Jaroslawa Kaczyńskiego. Wyjaśniono, dlaczego krowy dostały pieniądze, a nauczyciele nie. • Screen / TV JOJ

posób, w jaki partia rządząca w Polsce rozdziela pieniądze, dawno stał się obiektem kpin. Okazuje się, że głośno o tym jest także u naszych południowych sąsiadów. Media społecznościowe obiegła krótka scenka z dyskusją w słowackiej stacji telewizyjnej.Rozmowa miała miejsce na antenie TV JOJ, jednej z głównych komercyjnych stacji telewizyjnych na Słowacji w prime time."Kaczyński woli dawać krowom niż nauczycielom, bo krowy nie strajkują" – słyszymy słowa jednego z uczestników dyskusji, co wywołuje wesołość w studiu tv. Słyszymy też o definicji populizmu w wydaniu Jarosława Kaczyńskiego.Przypomnijmy, nauczyciele strajkują już piąty dzień. Polski rząd twierdzi, że w budżecie nie ma pieniędzy na podwyżki, jakich oczekują pracownicy oświaty. Znaleźć za to mają się środki dla rolników na krowy i świnie W roku wyborczym PiS hojnie też rozszerzyło swój flagowy program 500+ , który znów ma stać się lokomotywą dowożącą partię rządzącą do drugiej kadencji parlamentarnej. Polacy dostaną też jednorazowy zastrzyk finansowy w postaci 13. emerytury.