Tarczyński gotowy do obrony ojczyzny. Poseł PiS wrzucił kuriozalne nagranie... ze strzelnicy

Dominik Tarczyński jest gotowy do walki z wrogami ojczyzny • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta





"Aby być gotowym do obrony Ojczyzny trzeba się szkolić, szkolić i jeszcze raz szkolić" – stwierdził na Twitterze poseł PiS Dominik Tarczyński, kandydat PiS do PE w okręgu świętokrzysko-małopolskim. I pokazał, jak ćwiczy strzelanie do celu.Poseł Dominik Tarczyński dał się poznać polskim mediom z kontrowersyjnych wypowiedzi , obrażania przeciwników politycznych i dziennikarzy z "niepatriotycznych" mediów" . Polityk, który raz zwrócił się do Lecha Wałęsy słowami "Zapraszam Cię na solo bydlaku!" , a ostatnio ostro skrytykował strajkujących nauczycieli , jest wręcz nazywany "bulterierem" PiS.Tarczyński uznaje się jednak za wielkiego patriotę. Takiego, który byłby w stanie walczyć za swoją ojczyznę. Twarz walecznego obrońcy poseł z Lublina pokazał w krótkim filmiku, który opublikował na swoim Twitterze.Polityk – z poważną miną rodem z filmów z Arnoldem Schwarzenegerem lub Stevenem Seagalem – strzela na nim z karabinka na strzelnicy. Po oddanej serii strzałów patrzy wyzywająco w kamerę. Strach się bać."Aby być gotowym do obrony Ojczyzny trzeba się szkolić, szkolić i jeszcze raz szkolić. #DlaPolski" – podpisał nagranie Tarczyński. Tweeta skomentowała inna polityczka PiS słynąca z ciętego języka – Krystyna Pawłowicz. "Dominik, a pokaż tarczę, zobaczymy Twoją celność..." – napisała posłanka. Tarczyński nie omieszkał się pochwalić: "To były 3 cele. Zlikwidowane".Dominik Traczyński ma czwarte miejsce na liście PiS do Parlamentu Europejskiego w okręgu świętokrzysko-małopolskim . Ale ma też sporą konkurencję – tę listę otwiera Beata Szydło, kolejne miejsca otrzymali: profesor Ryszard Legutko i Patryk Jaki.