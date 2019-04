To BMW ma tak duży grill, że gdy inni widzą go w lusterku, od razu uciekają na bok

J

eśli czytałeś powieść Remigiusza Mroza o mecenas Chyłce, BMW X5 jest ci znane aż za dobrze. Jeśli nie… nic straconego. Ta ogromna X5-tka to auto, o którym nigdy w życiu bym nie pomyślał, a które chciałbyś mieć na własność już po przejechaniu pierwszego kilometra.

A po tym pierwszym kilometrze trafisz na parking i zaklniesz pod nosem, bo wciśnięcie się z tym kolosem w miejsce parkingowe wcale nie jest łatwe. I to nawet z jakimś milionem czujników i kamer, które pomagają kierowcy z każdej strony. Aż boję się pomyśleć, jak wielkie musi być X7, które lada chwila trafi na polskie drogi. Jeśli X5 jest potężnym samochodem, X7 musi być pożeraczem asfaltu i… wszystkiego, na co trafi na swojej drodze. I to nie bez powodu, bo w końcu grill jest tak duży, że zmieści się w nim sporo.Choć duży to delikatnie powiedziane. Nerki z przodu nowego BMW X5 są ogromne, gigantyczne, przeraźliwie wielkie. BMW nigdy wcześniej nie zrobiło większego grilla. Projektanci skromność odłożyli na odległą półkę i w przypadku BMW X5 M50d postanowili w jej stronę w ogóle nie patrzeć. Ten samochód koło skromnego nawet nie stał.Słyszałem sporo głosów, że te nerki są za duże, że wręcz karykaturalne i przesadzone. Eee tam – przy aucie o tych gabarytach dają radę i pasują w sam raz. Nie zazdroszczę jedynie tym, którzy widzą je w lusterku wstecznym. Jakimś cudem wszyscy szybko zjeżdżają na bok.



A wtedy widzą też fenomenalne i zjawiskowe reflektory. Paradoksalnie, wąskie, wręcz zmrużone światła kontrastują ze wspomnianym grillem. Są bardzo charakterystyczne z niebieskimi elementami, które nie tylko rzucają się w oczy, ale i fajnie komponują się z tym kolorem nadwozia. Za laserowe światła trzeba dopłacić nieco ponad 10 tys. złotych, ale to gra warta świeczki.