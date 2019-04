Świąteczna awantura u Pereirów. Żona twierdzi, że mąż ukrywa dzieci, on zarzuca jej kłamstwo

Żona Samuela Pereiry oskarża go o utrudnianie kontaktu z dziećmi. Pracownik TVP zaprzecza. • Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ie u wszystkich Wielkanoc to czas pokoju. Maria Mackiewicz, żona Samuela Pereiry podzieliła się na Twitterze poruszającym wpisem dotyczącym męża. Kojarzony z PiS szef portalu TVP Info, miał utrudniać jej kontakt z dziećmi. Kobieta poinformowała o tym policję. Sam Pereira przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń."Dziś Policja spisała protokół, już trzeci. W sprawie utrudniania mi kontaktu z dziećmi" – napisała wczoraj na Twitterze Maria Mackiewicz, blogerka modowa i była specjalistka od social mediów w Kancelarii premier Beaty Szydło. Mackiewicz i Pereira pobrali się w 2011 roku. Samuel przyznał kiedyś, że zakochał się w "jej miłości do Ojczyzny". Najwyraźniej to uczucie już wyparowało."Nie pozostaje mi nic innego niż prosić by Samuel Pereira, który wywiózł dzieci trzy tygodnie temu, odpowiedział gdzie są i nie utrudniał mi spotkania z nimi w sądowo uregulowanym czasie" – kontynuowała w swoim wpisie. Oryginalny post został skasowany z Twittera, ale pozostały screeny.Dziennikarzom Pudelka udało się skontaktować z Samuelem Pereirą. Wersja pracownika TVP jest zupełnie inna."Sąd przyznał mi opiekę nad dziećmi, które od dwóch lat mieszkają u mnie, bo Matka je porzuciła. Dzieci potrzebują leczenia klimatycznego i w związku z tym przyjechały na Święta Wielkanocne do rodziny Matki (Marii) nad morzem" – tłumaczył Pudelkowi Według Pereiry, jego żona wie gdzie są ich dzieci. "Matka wie o wyjeździe, miejscu przebywania dzieci, jednak mimo moich próśb nie chciała przyjechać; jest z nami w stałym kontakcie telefonicznym" – dodaje.Dodajmy, że Pereira jest jednym z bardziej znanych pracowników TVP za rządów PiS. Kiepski warsztat zarzucają mu nawet koledzy na prawicy . W marcu zadebiutował na antenie Polskiego Radia 24. Po tygodniu odszedł, bo sobie nie radził z programem