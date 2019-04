"Idiotyczna, pseudoreligijna hucpa". Rytuał z kukłą Judasza oburzył Brudzińskiego

Joachim Brudziński skrytykował rytualne spalenie kukły Judasza na Podkarpaciu. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

ie mają końca komentarze po tym, jak na Podkarpaciu spalono kukłę Judasza. Głos w sprawie rytuału zabrał Joachim Brudziński. Szef MSWiA nie ma wątpliwości, że ta sytuacja będzie kosztowna wizerunkowo dla Kościoła, Polski i Polaków.Joachim Brudziński skomentował na Twitterze egzekucję kukły Judasza, która poruszyła już nie tylko Polskę . Polityk najpierw odniósł się do oświadczenia Episkopatu Polski w tej sprawie. "Pytanie, jacy 'szatani' byli w Pruchniku czynni, że po latach przerwy i wezwań miejscowego proboszcza, ktoś reaktywował idiotyczną, pseudoreligijna hucpę? – zastanawiał się szef MSWiA.Minister podkreślił też, że w związku z tą sprawą "koszta wizerunkowe dla Kościoła, Polski i Polaków będą olbrzymie".W kolejnym wpisie Brudziński jeszcze rozwinął swoją myśl i nawiązał do czasów II wojny światowej."Kościół w Polsce w czasach niemieckiej okupacji i niemieckiego nazistowskiego barbarzyństwa, często heroicznie, tak jak wielu Polaków, ratował życie swoich żydowskich braci. Takimi 'akcjami' jak w Pruchniku (wbrew miejscowemu proboszczowi) zaciera się piękne świadectwo rodziny Ulmów" – napisał polityk.Przypomnijmy, że wielkanocny rytuał w Pruchniku zgromadził setki mieszkańców miasta, w tym dzieci. Otrzymały one kije, żeby móc wymierzyć Judaszowi tradycyjne 30 ciosów. Następnie kukłę zawleczono nad rzekę, odcięto jej głowę i spalono. A to wszystko w Wielki Piątek, który w tym roku przypadał w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim