Coraz goręcej w siedzibie PiS. Kolejne grupy zawodowe zapowiadają wiosenne strajki

Jarosław Kaczyński musi gasić coraz więcej pożarów na raz. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

trajk nauczycieli odbija się głośną czkawką członkom rządu PiS. Dopiero co uporali się ze protestującymi służbami mundurowymi, a już muszą stawać w szranki z kolejnymi grupami zawodowymi. Bo gotowość do strajku wyrażają pracownicy innych zawodów. Nauczyciele strajkują już trzeci tydzień. To najdłuższy protest oświaty w historii. Jak na razie nie widać rozwiązania tego impasu, bo propozycje rządowe są nieadekwatne do roszczeń nauczycieli. Ale rząd ma problem nie tylko z ta grupą zawodową.Cały czas nierozwiązana jest sytuacja rolników i Agro Unii , którzy co jakiś czas przypominają o sobie wychodząc na ulice Warszawy. Bez odpowiedzi pozostają postulaty taksówkarzy , którzy domagają się zmian w ustawodawstwie dot. innych przewoźników takich jak Uber.Strajk zapowiadają pracownicy kolejnych zawodów. Po raz kolejny o swoje prawa i prawa pacjentów upomną się lekarze. Są rozczarowani postawą rządu, który w ubiegłym roku obiecał im podwyżki. Jak dotąd ich nie otrzymali. A domagali się także zwiększenia nakładów budżetowych na ochronę zdrowia.Cały czas nierozwiązana jest sytuacja pracowników sądów , którzy swój protest zaczęli jeszcze w ubiegłym roku. Do grona protestujących mają dołączyć niedługo pracownicy socjalni. Jak pisze " Rzeczpospolita " chodzi o tragiczne warunki płacowe w tym zawodzie oraz o zmiany w systemie udzielania pomocy.Z kolei portal Gazeta.pl informuje o majowej akcji protestacyjnej fizjoterapeutów. Oni również oczekują m.in. podwyżek, o 1600 zł brutto pensji zasadniczej. W mediach mówi sie także o zbliżającym się proteście pracowników Poczty Polskiej , którzy domagają się nie tylko podwyżek, ale także zmian w pionach kierowniczych. Wychodzi więc na to, że rząd PiS może czekać oblężenie protestujących pracowników.źródło: Gazeta.pl