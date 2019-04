To już oficjalne! Rami Malek zagra w najnowszym filmie o Jamesie Bondzie

Rami Malek w tym roku dostał Oscara dla najlepszego aktora • Fot. Instagram / Rami Malek

ani serii o Jamesie Bondzie i aktora Ramiego Malka mogą otwierać szampana. Gwiazdor "Bohemian Rhapsody" i serialu "Mr. Robot" oficjalnie dołączył do obsady. Kogo zagra? Podpowiedź: Bond raczej nie będzie darzył go sympatią.Już chwilę po tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów – podczas której Rami Malek zdobył Oscara za rolę Freddiego Mercury'ego w filmie "Bohemian Rhapsody" – media informowały, że amerykański aktor może zagrać w najnowszym, 25. już filmie o Jamesie Bondzie. "Walczyć" o niego mieli producenci, którzy podobni byli tak zdesperowani, że byli skłonni dopasować termin zdjęć do terminarza aktora.Spekulacje w końcu się potwierdziły. W czwartek producenci oficjalnie ogłosili podczas spotkania z mediami, że Malek wystąpi w nowym Bondzie – wcieli się w roli czarnego charakteru. Na Instagramie 007 opublikowano krótki filmik, w którym aktor wita się z widzami. – Nie mogę się doczekać, aż dołączę do reszty obsady i ekipy. Mogę wam obiecać, że zrobię wszystko, żeby pan Bond nie miał łatwo w tej 25. części – powiedział aktor z uśmiechem.Najnowszy Bond, który nie ma jeszcze tytułu, będzie wyjątkowy – w roli Agenta 007 po raz ostatni wystąpi bowiem Daniel Craig . Na ekranie ponownie zobaczymy Ralpha Fiennesa i Bena Whishawa, czyli odtwórców M i Q, a także Naomie Harris (Moneypenny) oraz Leę Seydoux (Madeleine Swann). Oprócz Malka do obsady dołączyli Ana de Armas, Dali Benssalah i David Dencik.Z kolei ekipę scenarzystów 25. Bonda – który mają rozpoczynać sceny na Jamajce – dopełniła Phoebe Waller-Bridge, twórczyni seriali "Fleabag" i "Obsesja Eve". Reżyserem filmu będzie Cary Fukunaga ("Detektyw", "Maniak"), który nieoczekiwanie zastąpił Danny'ego Boyle'a. Przypomnijmy, że Boyle chciał zaangażować do roli przeciwnika Jamesa Bonda Tomasza Kota . Na to jednak nie zgodził się z Craig, a reżyser w końcu zrezygnował z udziału w produkcji.źródło: BBC