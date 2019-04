Za słowa o blondynkach Mazurek może mieć kłopoty. Wniosek w jej sprawie już jest podpisany

Sejmowa komisja etyki zajmie się sprawą słów wicemarszałek Beaty Mazurek. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

icemarszałek Beata Mazurek prowadziła burzliwe nocne obrady Sejmu. Zadanie to najwyraźniej ją przerosło. Posłance PO Krystynie Skowrońskiej nie pozwoliła dokończyć zdania, "bo skończył się czas". A gdy parlamentarzystka próbowała zadać pytanie, Mazurek wypaliła: "Mam dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla pani, szczególnie dla takich blondynek jak pani". Już wiadomo, że sprawa trafi do Komisji Etyki Poselskiej.– Proszę opuścić mównicę – żołnierskim tonem wydawała polecenie posłance PO Krystynie Skowrońskiej wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Gdy Skowrońska już z mównicy schodziła, rzeczniczka PiS dorzuciła jeszcze arogancki tekst o "cierpliwości" i "blondynkach" – Mam raczej skromne oczekiwania. Ale jeśli przeprosi, to ja te przeprosiny przyjmę. Całe życie walczyłam o dobrą, merytoryczną debatę publiczną. Nie opamiętał się wiceminister Jaki, który porównywał nauczycieli do Wehrmachtu, nie zmitygował się premier Morawiecki, który obrażał sędziów za granicą, może opamięta się chociaż Beata Mazurek – mówiła w rozmowie z Anną Dryjańską posłanka Krystyna Skowrońska pytana, czy oczekuje przeprosin ze strony pani wicemarszałek.Władze klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej postanowiły nie pozostawiać tego bez reakcji. Do Komisji Etyki Poselskiej trafił wniosek o udzielenie nagany Beacie Mazurek. "Pani poseł Beata Mazurek swoim skandalicznym zachowaniem i uwagą skierowaną do pani poseł Krystyny Skowrońskiej dała wyraz swoim uprzedzeniom i stereotypowemu myśleniu" – czytamy w uzasadnieniu.Autorzy wniosku zwracają uwagę, że Mazurek nie tylko naruszyła dobra osobiste Skowrońskiej, ale i "zaprezentowała swój dyskryminujący stosunek zarówno do posłów opozycji, jak również kobiet o określonym kolorze włosów".Sama Beata Mazurek, pytana o tę sprawę przez sejmowych dziennikarzy, stwierdziła, że nie zamierza przepraszać posłanki Skowrońskiej, bo jedynie "stwierdziła fakt".