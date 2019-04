Polacy nie są zadowoleni z rządów PiS. Najnowszy sondaż powinien dać politykom tej partii do myślenia

Polacy źle oceniają rządy Prawa i Sprawiedliwości. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

T

ylko miesiąc został do wyborów do Parlamentu Europejskiego, dlatego tym bardziej ta informacja powinna dać do myślenia politykom Prawa i Sprawiedliwości. Polacy źle oceniają ich rządy.Tak przynajmniej wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla "Rzeczpospolitej" . 56 proc. pytanych o to, jak oceniają ponad trzy lata rządów Prawa i Sprawiedliwości , odpowiedziało, że negatywnie. Bardzo negatywnie te działania odbiera aż 36 proc. respondentów.Pozytywne zdanie o rządach PiS ma 31 proc. badanych. Z kolei 13 proc. nie ma żadnego zdania na ten temat.– Częściej negatywnie ten okres rządów oceniają mężczyźni (57 proc.), osoby do 24 lat (62 proc.) oraz ankietowani o wykształceniu średnim i wyższym (po 57 proc.). Tego zdania są też częściej badani o dochodzie netto powyżej 5000 zł (64 proc.) oraz respondenci z największych miast (67 proc.) – wyjaśniał w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.Agencja badawcza w ubiegłym roku pytała też Polaków, który rząd ich zdaniem był najlepszy w historii II RP. Większość, bo 15 proc. respondentów, odpowiedziała, że był to rząd pod kierownictwem Donalda Tuska. Za nim uplasował się rząd PiS Mateusza Morawieckiego.Zupełnie inaczej sytuacja partii Jarosława Kaczyńskiego rysuje się, jeśli s pojrzymy na ostatni sondaż przygotowany dla "Wiadomości” TVP przez Indicator . Wynika z niego, że na partię rządzącą w majowych wyborach zamierza zagłosować 40,9 proc. respondentów, zaś na Koalicję Europejską odda swój głos 36 proc. badanych. Na trzecim miejscu znalazła się Wiosna Roberta Biedronia – poparcie dla ugrupowania wyraziło 7,4 proc. wyborców.Jeśli jednak patrząc na wyniki sondażu, pod uwagę weźmiemy podział na okręgi wyborcze, prowadzi nie PiS, lecz Koalicja Europejska.Źródło: Rzeczpospolita