Tak Kaczyński interesuje się Unią. Szef Komisji Europejskiej zdradził, kiedy ostatni raz go widział

ok temu wysłałem specjalnego przedstawiciela, który rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim i jego najbliższymi współpracownikami. Nigdy nie przesłał odpowiedzi na moją prośbę o spotkanie – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".Juncker w rozmowie podkreślił także, że ostatni raz spotkał się z Kaczyńskim w… 2005 roku. To był szczyt NATO w Helsinkach, a Jarosław Kaczyński był wtedy premierem.– Miałem później wiele spotkań z jego bratem. Z Jarosławem Kaczyńskim nie było już sposobności do rozmów, choć poprosiłem go o spotkanie. Wysłałem specjalnego przedstawiciela, który rozmawiał z nim i jego najbliższymi współpracownikami przez cztery godziny – podkreślił.Do takiej próby zorganizowania rozmowy doszło choćby przed rokiem. Bez skutku.Tymczasem PiS szykuje się do wyborów do Europarlamentu. Partia prowadzi w jednym z ostatnich sondaży , a w weekend odbyły się aż dwie konwencje regionalne – w Poznaniu i w Białymstoku źródło: Rzeczpospolita