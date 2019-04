Czegoś takiego w historii telewizji jeszcze nie było. Bitwa o Winterfell z "Gry o tron" przerosła wszelkie oczekiwania

Trzeci odcinek finałowego sezonu "Gry o tron" zaskoczył wszystkich • Fot. Materiały prasowe HBO

Fot. HBO

Fot. HBO





a finałowy sezon "Gry o tron" czekaliśmy niemal dwa lata, ale to właśnie na ten odcinek najbardziej ostrzyliśmy sobie pazurki. Szumnie zapowiadana bitwa o Winterfell nie zawiodła, a wręcz przeciwnie: widzowie wciąż zbierają szczęki z podłogi.Tekst nie zawiera spoilerów, ale jeśli nie chcecie sobie psuć zabawy – lepiej nie wchodźcie na Twittera przed seansem.Pierwsze dwa odcinki 8. sezonu były swoistą ciszą przed burzą ( choć też wywoływały emocje ). To właśnie trzeci epizod zmiótł wszystko inne, co do tej pory widzieliśmy na małym ekranie. Nie dość, że trwa aż 80 minut, to rozpoczyna największą i najdroższą bitwę w historii telewizji. Jej reżyser, Miguel Sapochnik, przyznał , że kręcono ją... 130 dni i wziął w niej udział polski aktor Starcie o przyszłość Westeros robi wrażenie pod względem wizualnym, ale również pod względem fabularnym – zdecydowana większość teorii dotyczących zakończenia serialu nie sprawdziła się. I już chyba nie da się przewidzieć, jak potoczą się losy bohaterów."Bitwa o Winterfell zaskakuje bowiem na każdym kroku. I daje tak niesamowitą frajdę z oglądania, że nawet w chwili pisania tych słów, kilkadziesiąt minut po seansie, wciąż drżą mi ręce. Z podekscytowania, strachu, wzruszenia i podziwu" – napisał Michał Fedorowicz z WP. Nie wszystkim się jednak aż tak podobało. Jedna z fanek porównuje "Grę o tron" do "Zagubionych". Uważa, że po serialu pozostanie wiele niewyjaśnionych tajemnic i wątków.Przed nami trzy ostatnie odcinki "Gry o tron" – wszystkie będą równie długie, co ostatni. Spekulacji dotyczących zakończenie nie brakuje – niektórzy odkrywają spoilery nawet w piosenkach . Finał serialu nie będzie ostatecznym pożegnaniem z uniwersum stworzonym George'a R. R. Martina - HBO już szykuje prequel