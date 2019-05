Szyc zamieścił poruszający wpis, w którym motywuje do walki z nałogami. "Wstawajcie i idźcie się leczyć"

Borys Szyc kilka lat temu zerwał z nałogiem. • Fot. Instagram.com / Borys Szyc

orys Szyc przez lata przeszedł imponującą przemianę. Aktor zerwał z nałogiem alkoholowym, zaczął dbać o zdrowie i formę fizyczną. Teraz sam dopinguje do walki z uzależnieniami tych, którzy nadal się z nimi borykają. Borys Szyc nie ukrywa, że był uzależniony od alkoholu . O jego pijackich ekscesach – po jednym z nich aktor stracił prawo jazdy – pisały wszystkie polskie media. Cztery lata temu Szyc podjął jednak decyzję o walce z nałogiem. Udało mu się wygrać i sprowadził swoje życie na prostą – związał się z Justyną Nagłowską , zagrał w nominowanej do Oscara "Zimnej wojnie" , wcielił się w Józefa Piłsudskiego . Teraz dopinguje do walki innych."5-6 lat temu nie tylko nie przyszło by mi do głowy, żeby biegać... nie przyszło by mi do głowy, żeby wstać do wieczora, a pewnie byłby to kolejny dzień, który spędzam w łóżku, wyglądając jak menel i nie odbierając telefonów od tych, którzy się o mnie martwią" – napisał Szyc na Instagramie pod zdjęciem z jednego z biegów.Następnie aktor zwrócił się do tych, którzy "nadal leżą i wydaje im się, że już nigdy nie wstaną". "Piszę, bo jestem wdzięczny, że mi się udało. I znów czuje radość i mam do siebie szacunek. Piszę do Was cierpiących nadal, żyjących w strachu i niszczącym poczuciu winy" – ciągnął dalej Szyc.Po czym zaapelował: "Wstawajcie i idźcie się leczyć". Jak dodał, to żaden wstyd. "To będzie Wasza duma. Wasza siła. I zdradzę Wam sekret... nie ma większych twardzieli niż ci, którzy wygrali z chorobą" – podsumował swój motywujący wpis aktor.