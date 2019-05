"To już epidemia prostactwa". Mazurek znów poniosło. Tak uderzyła w polityków opozycji

Beata Mazurek, rzeczniczka PiS, oburzona słowami Radosława Sikorskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

eatę Mazurek, rzeczniczkę Prawa i Sprawiedliwości, oburzyły słowa Radosława Sikorskiego skierowane do Krystyny Pawłowicz. Mówi o obrażaniu kobiet i prostactwie. Posłanka PiS ma jednak krótką pamięć. Zapomina, że zaledwie kilka dni temu wywołała burzę komentarzem o "blondynce"."Kierwiński, Smogorzewski, Nitras teraz Sikorski to już epidemia prostactwa. Obrażanie kobiet świadczy o złym wychowaniu. Megalomania, awantury, insynuacje to już codzienność Platformy. Kompromitacja goni kompromitację i tylko tyle potrafią zaproponować Polakom" – czytamy we wpisie oburzonej Mazurek na Twitterze.Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek odniosła się tym samym do wymiany zdań między Krystyną Pawłowicz a Radosławem Sikorskim . "Bujaj się, wariatko" – napisał ten Sikorski do znanej z kontrowersyjnych wypowiedzi posłanki PiS, po tym jak ta skrytykowała jego wpis dotyczący nowego cesarza Japonii Naruhito.Japończyk Naruhito, jak się okazuje, w trakcie studiów w Wielkiej Brytanii, uczył się na jednym roku z Radosławem Sikorskim. Były szef MSZ postanowił pochwalić się tą informacją w mediach społecznościowych.Na reakcję Krystyny Pawłowicz nie trzeba było czekać. Wpis skomentowała w swoim stylu, atakując jego autora.Pan zawsze chce błyszczeć cudzym blaskiem. Stanie na korytarzu obok młodego studenta z Japonii sto lat temu nie czyni dziś z pana ‚prawie cesarza’. Cesarz nie wyłudzałby pieniędzy publicznych na remont swojej chałupy. Sayonara!" – napisała.Oburzenie Beaty Mazurek, a zwłaszcza pisanie o "obrażaniu kobiet" ma się nijak do jej ostatniej wypowiedzi. Wicemarszałek Beata Mazurek prowadziła burzliwe nocne obrady Sejmu. Gdy przy mównicy stałą posłanka PO Krystyna Skowrońska , Mazurek nie pozwoliła jej dokończyć zdania, "bo skończył się czas".Gdy parlamentarzystka próbowała zadać pytanie, Mazurek stwierdziła: "Mam dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla pani, szczególnie dla takich blondynek jak pani". Sprawa trafi do Komisji Etyki Poselskiej.