"Stop chrystianofobii!". Poseł PiS zawiadomi prokuraturę ws. wystąpienia przed Donaldem Tuskiem

Obecnie rządzący raz do roku deklarują swoją sympatię dla UE, ale jadą po niej, jak po łysej kobyle przez wszystkie pozostałe dni. Wszystko, co służy PiS-owskiemu interesowi partyjnemu, wszystko, co pozwoli im utrzymać się na powierzchni krajowej polityki, warte jest podpalenia. Dlatego pomimo rekordowego poparcia społecznego Polaków dla UE rozniecają tę iskrę resentymentu i nienawiści do Unii, przyprawiając jej na siłę gębę socjalizmu, homoseksualizmu i ogólnego rozpasania.

