"Działania rządu budzą wątpliwości". Kilka zdań Gowina w TVN24 nie spodoba się w PiS

Jarosław Gowin skrytykował w TVN24 działania rządu, który współtworzy. Zgodził się, że działania gabinetu budzą watpliwości konstytucyjne.

icepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin był gościem Konrada Piaseckiego w TVN24. Co najmniej dwa wątki w tej rozmowie budzą zdziwienie – jak na przedstawiciela obozu Zjednoczonej Prawicy. Pierwszy dotyczy opinii na temat działań rządu Jarosława Kaczyńskiego, drugi – oceny roli Donalda Tuska. Jarosław Gowin przyznał w "Rozmowie Piaseckiego" , że "pewne działania rządu budzą wątpliwości konstytucyjne". – Nie zgadzam się, że łamiemy konstytucję – dodał. Dopytany, co rozumie przez wątpliwe konstytucyjnie działania, powiedział, że "osiem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym czy nawet siedem, sześć" to zdecydowanie za dużo.– Jednym z podstawowych walorów prawa powinna być jego stabilność i przewidywalność – dodał wicepremier.Ciekawie brzmią też słowa Gowina o tym, że swojej propozycji wpisania do konstytucji członkostwa Polski w UE nie konsultował z Jarosławem Kaczyńskim. Jak wyjaśnił, była to inicjatywa jego partii.– Uważam Donalda Tuska za zawodnika politycznego wagi ciężkiej. Jestem przekonany, że wystartuje w wyborach prezydenckich, ale spoiwem Zjednoczonej Prawicy jest nie dopuścić do recydywy "ciepłej wody w kranie" – powiedział też Jarosław Gowin w TVN24.Jednakże Gowin zapytany o to, czy Tusk w formie z wykładu na Uniwersytecie Warszawskim" nie będzie łatwym przeciwnikiem dla PiS, odpowiedział, że Tusk nie zaprezentował najlepszej formy.Gowina, który w drugim rządzie Donalda Tuska był ministrem sprawiedliwości, zapytano jeszcze, czy Andrzej Duda będzie w stanie zmierzyć się z Tuskiem jak równy z równym. Odpowiedział, że tak, zaznaczając jednak, że "większość Polaków nie chce powrotu Tuska".Wykład Donalda Tuska w Auditorium Maximum wywołał duże emocje. TVP w skandalicznym materiale zarzucała szefowi Rady Europejskiej ataki na rząd i proniemieckie poglądy. Pojawiły się w nim między innymi zdjęcia Stalina i Hitlera, a w roli ekspertów oceniających wykład Tuska wystąpili publicyści "Sieci" oraz Jacek Saryusz-Wolski Oto 5 najmocniejszych cytatów , jakie wybraliśmy z wystąpienia Tuska na UW.źródło: TVN24