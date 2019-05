"Od rana trzymamy z Agatką kciuki". Duda ma krótkie przesłanie dla maturzystów

Prezydent Andrzej Duda wspiera maturzystów razem z Pierwszą Damą. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

d rana w całej Polsce maturzyści mierzą się z zadaniami z języka polskiego. O zdających egzamin dojrzałości nie zapomniał Andrzej Duda. Prezydent w mediach społecznościowych postanowił podtrzymać uczniów na duchu. Matury to wyjątkowo stresujący czas dla młodzieży. Dobrze wiedzą o tym politycy, którzy od rana w internecie publikują słowa wsparcia pod adresem wszystkich zdających. Andrzej Duda na Twitterze zamieścił krótkie, ale pełne emocji przesłanie. "Dziś od rana trzymamy z Agatką kciuki za Maturzystów. Drodzy Maturzyści, niech moc będzie z Wami! Dacie radę!" – napisał prezydent. Jego post rozchodzi się po sieci lotem błyskawicy. Zebrał już ponad 1,5 tys. polubień.W swoim wpisie Andrzej Duda wspomniał o Pierwszej Damie, która w czasie strajku szkolnego raczej unikała zabierania głosu. Przypomnijmy, że z powodu protestu nauczycieli sama organizacja matur stanęła pod znakiem zapytania. Związkowcy apelowali do Agaty Kornhauser-Dudy, by wyraziła swoje poparcie dla strajkujących, jednak w tej sprawie zabrakło zdecydowanego głosu małżonki prezydenta.Z powodu sytuacji w oświacie wielu maturzystów żyło w podwójnym stresie : przez strajk nie byli nawet pewni, czy w ogóle zostaną dopuszczeni do zdawania. Obawiali się, że "będą mieć rok w plecy" albo że nie zdążą zapisać się na studia. Od 27 kwietnia strajk szkolny jest zawieszony