Przez strajk nikt nie złoży podania na studia? Uczelnie odpowiadają na największą obawę maturzystów

ielu maturzystów żyje w podwójnym stresie: przed nimi egzamin dojrzałości, ale i niepewność, czy w ogóle zostaną do niego dopuszczeni. Obawiają się, że "będą mieć rok w plecy" albo że nie zdążą zapisać się na studia. "Będziemy reagować na bieżąco, jeśli trzeba będzie, to dostosujemy terminarz rekrutacji do sytuacji związanej z maturami" – uspokajają przedstawiciele uczelni wyższych.

Tegoroczne matury stoją pod znakiem zapytania. Rząd nie może dojść do porozumienia ze strajkującymi od przeszło tygodnia nauczycielami . – Jeżeli ten protest będzie się rozwijał tak, jak w tym momencie to tak, matury są bardzo poważnie zagrożone – przyznał szef ZNP Sławomir Broniarz



– Mam smutną wiadomość dla pana Broniarza: jeśli rzeczywiście istniałoby takie zagrożenie, to przepisy zostaną zmienione po raz kolejny. Prawo do klasyfikowania dzieci otrzymają dyrektorzy szkół – tak do słów Broniarza odniósł się Karol Karski.



Europoseł PiS w radiowej Jedynce zapowiedział, że w razie konieczności rząd podpisze rozporządzenie, które zmieni zasady klasyfikowania uczniów . I decyzja całej rady pedagogicznej nie będzie potrzebna.



Strach i stres maturzysty

Ale to tylko luźno rzucone zapewnienie, bez żadnych konkretów. Dlatego wciąż wielu uczniów –szczególnie tegorocznych maturzystów – zadaje sobie pytanie: "Co, jeśli strajk się przedłuży?".



Bo na egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów rząd znalazł sposób. W większości szkół poszło gładko – w komisjach zasiedli leśnicy, duchowni czy funkcjonariusze Służby Więziennej. Taką furtkę otworzyło rozporządzenie minister edukacji Anny Zalewskiej.Ale – jak pisała Aneta Olender na łamach naTemat – w przypadku maturzystów sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana.Jeśli strajk się przedłuży, to nie będzie miał kto wystawić maturzystom ocen końcowych (to musi się wydarzyć do 26 kwietnia), wychowawcy nie będą w stanie przygotować zestawień na radę pedagogiczną, która ostatecznie zatwierdza całoroczne efekty pracy uczniów. To zablokuje im możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości. A tym samym rekrutowania na studia.Co jeśli – zakładając czarny scenariusz – część uczniów nie zostanie dopuszczona do egzaminu dojrzałości albo w niektórych szkołach ten się nie odbędzie? Jak na taką ewentualność przygotowują się uczelnie wyższe? Zapytaliśmy przedstawicieli kilku z nich.Ryszard Balicki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Wrocławskiego, jest optymistą i nie zakłada, że rząd nie dojdzie do porozumienia ze strajkującymi nauczycielami. – Dotychczas działamy zgodnie z harmonogramem. Terminy rekrutacji są już ustalone, a na najbliższym senacie zostaną ustalone limity przyjęć i one nie będą odbiegać od tych pierwotnie ustalonych – mówi nam Ryszard Balicki.Rzecznikowi Uniwersytetu Wrocławskiego trudno jest sobie w ogóle wyobrazić sytuację, w której matury miałyby się nie odbyć. – To się nie mieści w mojej głowie. Natomiast jeśli matury rozpoczęłyby się i zakończyły z opóźnieniem, to pewne reakcje z naszej strony byłyby wskazane. Ale one raczej sprowadzałyby się do korekty terminarza – dodaje Balicki.Marta Komor, dyrektor Działu Komunikacji i Centrum Spraw Studenckich SWPS, informuje, że 15 kwietnia SWPS uruchomił rekrutację w regularnym trybie.– Uczelnia nie otrzymała oficjalnego potwierdzenia o zmianie terminów egzaminów, ale monitorujemy sytuację i będziemy reagować na bieżąco, jeśli będzie potrzeba wydłużenia terminów rekrutacji – podkreśla Komor.Rzecznik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powtarza nam, że na razie jest za wcześnie, by snuć przypuszczenia, co się stanie.– Jak będzie już wszystko wiadomo, to uczelnia zajmie się tematem. Nie pozostawimy tego bez przygotowania. To jest też w naszym interesie. Chcemy jak najwięcej kandydatów na studentów. I na pewno dopasujemy terminarz rekrutacyjny do wydarzeń związanych z maturą – zapewnia Stanisław Heropolitański, rzecznik prasowy ZUT-u.Heropolitański powtarza, że współczuje zarówno nauczycielom, jak i uczniom.– Nie jest dobrze, że państwo nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli – komentuje.Grzegorz Gruchlik, wiceprezes ZG ZNP, wie, że pracownicy szkolnictwa wyższego popierają strajk nauczycieli. Ale i przyznaje, że ZNP na razie nie prowadzi rozmów z przedstawicielami uczelni na temat ewentualnych zmian w terminarzach rekrutacji.– 23 kwietnia, czyli w najbliższy wtorek spotkamy się na posiedzeniu prezydium Zarządu Głównego ZNP i tam będziemy pewne rzeczy rozstrzygali – mówi Grzegorz Gruchlik.I powtarza raz jeszcze, że w ostatnich dniach właściwie nie ma dialogu między ZNP a stroną rządową. – Mimo naszych rząd nie reaguje na nasze propozycje dotyczące bieżącego spotkania i próby podjęcia konkretnych rozmów. Słyszymy: nie, bo nie – rozkłada ręce Gruchlik.