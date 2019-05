Wyborcy PiS odpowiedzieli, dlaczego głosują na tę partię. Ten sondaż to cenna lekcja dla opozycji

Wyborcy PiS powiedzieli, dlaczego głosują na tę partię. Jako główne powody w badaniu Pollstera dla "Super Expressu" wymienili politykę społeczną tej partii. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

P

rawo i Sprawiedliwość przełamało złą tendencję sondażową i im bliżej do wyborów do Europarlamentu, tym częściej prowadzi z głównym rywalem, czyli Koalicją Europejską. Ciekawe badanie przeprowadził instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu". Zapytano wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego właściwie głosują na PiS. "PiS dba o zwykłych ludzi i wyprowadza Polskę z biedy" – tak odpowiedziało 41 proc. ankietowanych i była to najczęściej wskazywana odpowiedź. "Bo są uczciwi i robią porządek z aferami, które pojawiły się za rządów poprzedniej władzy" – tak uważa 30 proc. badanych."Bo za ich rządów gospodarka lepiej się rozwija" – taką odpowiedź wskazało 28 proc. respondentów. Dokładnie tyle samo głosuje na PiS z powodu 500+ i tego, że "PiS broni polskich interesów".Wyborcy wymieniali jeszcze obronę polskich zwyczajów i wartości, generalne poparcie dla polityki PiS, dobre i sprawiedliwe rządy, mniejsze zło, że za rządów PiS łatwiej o pracę czy "13. emeryturę" – Główny kłopot opozycji zaś polega na tym, że nie zidentyfikowała ona rzeczywistych problemów społeczeństwa. Politycy opozycji mówią o tym, co PiS ich zdaniem robi źle, ale to wciąż opinia opozycji, a nie wyborców – komentuje w rozmowie z dziennikiem politolog dr Olgierd Annusewicz.– Dopóki nie znajdą sposobu na zrozumienie opinii wyborców, na znalezienie recepty na rozwiązanie bolączek wyborców, będą mieli potężny kłopot – konkluduje ekspert gazety. PiS od miesięcy konsekwentnie wysuwa się na prowadzenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się 26 maja . O ile pojedyncze sondaże mogą pokazywać różne wyniki, o tyle multisondaże będące uśrednionym wynikiem kilku badań z całego miesiąca są prawdopodobnie bardziej miarodajne.I tak według zbiorczego sondażu na podstawie badań z kwietnia PiS ma 4,2 p.p. przewagi nad Koalicją Europejską. Ta przewaga przed miesiącem wynosiła 3,4 p.p. , a przed dwoma miesiącami tylko 2,1 p.p.źródło: " Super Express