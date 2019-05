Sheeran i Bieber razem w duecie. Kiedy będzie można posłuchać ich wspólnego kawałka?

Piosenka "I Don't Care" będzie miała premierę w piątek 10 maja. • Fot. Instagram/teddysphotos

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

wóch światowej sławy piosenkarzy połączyło siły i tym samym powstał utwór zatytułowany "I Don’t Care". Najnowsza piosenka tego gorącego duetu będzie miała swoją premierę już w piątek. Zapowiada się wakacyjny hit?Na chwilę obecną niewiele wiadomo na temat zapowiedzianego przez muzyków kawałka. Zarówno Ed Sheeran , jak i Justin Bieber opublikowali na swoich instagramowych profilach zdjęcia, na których widać ich obu w kolorowych, wakacyjnych bluzkach na tle greenscreenu. Obaj udostępnili także kilka linijek tekstu piosenki.Kanadyjski wokalista wrzucił również do sieci kilkusekundowy fragment utworu, pod którym oznaczył też Sheerana. Można przypuszczać, że ich wspólny numer zostanie okrzyknięty hitem tego lata.Ed Sheeran i Justin Bieber współpracowali ze sobą już wcześniej. Choć nigdy przedtem nie zaśpiewali razem w jednej piosence, to brytyjski muzyk odpowiada za napisanie słów do popularnego "Love Yourself" Biebera. Wokaliści pojawili się także w teledysku Lil Dicky’ego "Earth" – wystąpili w nim u boku takich sław jak Ariana Grande