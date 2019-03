Nawet jeśli jesteś sławny i bogaty, to i tak może cię dopaść. Justin Bieber zmaga się z depresją

Justin Bieber potwierdził medialne doniesienia o depresji na swoim Instagramie • Fot. Instagram.com/justinbieber/

depresji dużo się mówi, ale wciąż jest bagatelizowana. Zwłaszcza wtedy, gdy chorują na nią zwykli zjadacze chleba. Sytuacja, w której dopada gwiazdę, przekona nawet największego sceptyka - to nie jest tylko chwilowy dół. Justin Bieber właśnie przyznał się do zmagania się z chorobą i prosi o modlitwę.

"Chciałem byście choć trochę wiedzieli, przez co przechodzę. Liczę na to, że to do was przemówi. Bardzo dużo walczę. Czuję się dziwnie i jestem odcięty... Zawsze jakoś dochodzę do siebie, więc nie martwię się o to. Chciałem tylko pomachać wam i poprosić o modlitwę za mnie. Bóg jest oddany, a wasze modlitwy naprawdę mi pomagają. Dziękuję. Czas, kiedy stawiam czoła problemom, jest najbardziej ludzkim w moim życiu" - napisał na Instagramie młody muzyk.







Fani naprawdę płaczą na widok Biebera - ze szczęścia (zdjęcie z koncertu w Atlas Arenie w 2013 r.) • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta





Kariera Biebera sięga 2008 roku. Jako 14-latek był z pozoru kolejnym utalentowanym youtuberem, który wrzucał filmiki z coverami piosenek. Na jeden z nich przypadkowo trafił Scooter Braun i od razu dostrzegł potencjał w młodym Kanadyjczyku. Jego późniejszy menadżer zaaranzował spotkanie ze święcącym wtedy triumfy Usherem... i zaczęło się.Bieber w zaledwie rok podpisał kontrakt z wytwórnią i wypuścił minialbum z hitem "One time", który szybko pokrył się platyną i podbił listę Billboardu. Jego dalsze pięcie się na szczyt obserwowaliśmy na własnych oczach - Bieber był wszędzie. Bił kolejne rekordy sprzedaży, gościł stale w mediach i... narobił sobie hejterów.Jego największy przebój to "Baby" z 2010 roku. Rządził niepodzielnie na YouTube przez 2 lata - wtedy pokonał go Koreańczyk PSY i jego "Gangnam Style" (obecnie na szczycie jest "Despacito"). Jednak przez wiele lat, to właśnie do Biebera należała łatka najbardziej znienawidzonego artysty w serwisie - poniższy klip ma ponad 10 milionów łapek w dół (pokonał go dopiero w zeszłym roku film " YouTube Rewind ").Justin miał też bardziej chlubne rekordy i nagrody: w tym Grammy oraz coroczna obecność na liście Forbesa - w 2017 wygenerował dochód w wysokości 83,5 miliona dolarów . Nieźle jak kogoś, kogo niby wszyscy hejtują.Kanadyjczyk ma na całym świecie oddanych fanek - tak zwanych beliebers. Fakt, jeszcze w 2013 roku na koncercie w łódzkiej Atlas Arenie można było słyszeć głównie pisk nastolatek niczym na nagraniach z Beatlesami, ale z biegiem lat Justin dojrzał również muzycznie - już nie gra słodkiego teen popu, ale piosenki, które gościły na imprezach u starszaków jak np. " Where Are Ü Now " ze Skrillexem i Diplo.Na drodze do dalszego rozwoju Bieberowi przeszkadzał w izerunek cherubinka . Nieważne co robił i jak się starał - w oczach większości był grzecznym chłopcem bez skazy.Wyrzeźbił ciało, porobił sobie tatuaże, ale nikt nie traktował go poważnie, bo twarz dziecka wciąż pozostawała na tym samym miejscu. W okolicach dwudziestki Justin wszedł w okres buntu. Zaczął być kojarzony ze skandalami, prostytutkami i używkami. Pojawiły się plotki o tym, że jest ojcem dziecka jednej z fanek. Potem doszło przesadzaniem z alkoholem i narkotykami oraz ciągłe rozstania i pojednania z Seleną Gomez.Wielokrotnie igrał też z prawem. Swego czasu media rozgrzała pewien kuriozalny występek: obrzucił dom sąsiada jajkami . Został za to ukarany dwoma latami w więzieniu z zawieszeniem oraz poniesieniem kosztów odszkodowania w wysokości 80,9 tys. dolarów.Aresztowano go też za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu podczas nielegalnych wyścigów na terenie miasta oraz za niebezpieczną jazdę quadem, uderzenie pojazdem w minivana i spowodowanie bójki.W końcu trafił na odwyk, ale oficjalnie wyszedł na prostą dopiero zeszłym roku. Wziął potajemny ślub i złamał serca milionom belieberek na całym świecie. Jego jego wcześniejsze doświadczenia odcisnęły na nim wielkie piętno.Wybranką Biebera stała się 21-letnia modelka Hailey Baldwin - córka Stephena ze znanej rodziny aktorskiej. Według doniesień medialnych, ceremonia odbyła się 13 września, a fani sugerują, że spodziewają się dziecka Życie młodego gwiazdora powoli zaczęło się układać i "normalnieć", a media przestały się karmić kolejnymi ekscesami z nim i policją w rolach głównych. Wyglądał na szczęśliwego, ale niedawno internet obiegły niepokojące zdjęcia - spod kliniki terapeutycznej . Portale plotkarskie i fani podejrzewali, że małżeństwo przeżywa kryzys, ale chodziło o coś innego.Bieber wcale nie przeżył kolejnego załamania, ani nie ma problemów z żoną. To właśnie ona pchnęła go zasięgnięcia pomocy u specjalisty. "Chce być jak najlepszym mężem dla Hailey. Co innego, kiedy masz problemy jak jesteś singlem, ale kiedy jesteś żonaty, stawką jest szczęście dwóch osób" - mówiło źródło magazynu People Jego czarno białe zdjęcie z Kanye Westem, menedżerem Scooterem Braunem i przyznaniem się do problemów , potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia Magazynowi "Vogue" przyznał , że czuł się "samotny" i "przygnębiony" na trasie promującej ostatni album.Żona okazała mu wsparcie i zrozumienie, a on sam wykazał się odwagą, której zabrakło wielu artystom. I to w samą porę, bo prawdopodobnie niewiele brakowało, by obecnie 25-letni muzyk, dołączył do niesłynnego "Klubu 27".