Kustosz sanktuarium w Licheniu ks. Eugeniusz M. jednym z bohaterów filmu Sekielskiego o pedofilii w Kościele

Kadr z filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu". Na zdjęciu archiwalnym papież Jan Paweł II z kustoszem sanktuarium w Licheniu, ks. Eugeniusz M. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Sekielski

Sanktuarium w Licheniu. • Fot: Łukasz Cynalewski/Agencja Gazeta

remiera filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" o zjawisku pedofilii w Kościele zaplanowana jest na sobotę 11 maja na godz. 14.30. Dokument zaprezentowany został przedpremierowo na pokazie prasowym. Jednym z negatywnych bohaterów filmu jest ks. Eugeniusz M. - kustosz sanktuarium w Licheniu w latach 1966-2004.Ks. Eugeniusz M. w 2004 przeszedł na emeryturę, ale tytuł kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym przysługuje mu honorowo do końca życia. Ks. M. uczynił z Lichenia jedno z najpotężniejszych sanktuariów w Polsce. Przed świątynią stoi pomnik przedstawiający ks. Eugeniusza M. klękającego u stóp Jana Pawła II.Ks. Eugeniusz M. ma 91 lat. Urodził się 9 lutego 1928 r. w Kotarszynie. Gdy miał 20 lat, zgłosił chęć przystąpienia do zakonu księży marianów.Jak czytamy w Wikipedii, ks. M. "z mało znanej wioski pod Koninem uczynił jedno z największych i najpopularniejszych polskich sanktuariów maryjnych (rocznie odwiedza je 1,5 miliona pielgrzymów z całego świata). Przygotował uroczystości koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Mimo szykan władz komunistycznych, systematycznie rozbudowywał sanktuarium. Za samowole budowlane został skazany przez PRL-owskie sądy na siedem lat więzienia w zawieszeniu".Dziś Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej to największa świątynia w Polsce i jedna z największych na świecie. Ks. M. wybudował ją w latach 1994–2004. Papież Jan Paweł II odwiedził Licheń w 1999 roku i pobłogosławił świątynię jako Wotum Narodu Polskiego Kościoła Katolickiego na Wielki Jubileusz Narodzenia Chrystusa 2000 roku.Już sam zarzut wykorzystywania seksualnego osoby nieletniej wobec duchownego-twórcy sanktuarium w Licheniu jest szokujący. Jeszcze bardziej szokujące jest to, jak Kościół stara się ukryć wyniki postępowania wobec ks. Eugeniusza M. A najbardziej chyba w fotel wbija to, jak dowiadujemy się, kim jest ofiara księdza kustosza.W dokumencie "Tylko nie mów nikomu" ze względów prawnych nie padają pełne dane księdza. Premiera filmu Tomasza Sekielskiego 11 maja, dlatego na razie nie zdradzamy w tej sprawie szczegółów ( recenzja tutaj ).