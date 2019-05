Marczułajtis zaprosiła Kaczyńskiego do swojego domu, żeby poznał życie niepełnosprawnych od kuchni

Jagna Marczułajtis zaprosiła Jarosława Kaczyńskiego do swojego domu, by zobaczył, jak żyją niepełnosprawni. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta





"Jest taka prośba - o to, żeby nas popierać, a nie przeszkadzać" – tymi słowami Jarosław Kaczyński na spotkaniu wyborczym w Krakowie odprawił niepełnosprawną kobietę przypominającą o postulatach jej środowiska. Posłanka PO Jagna Marczułajtis chce, aby prezes PiS poznał, jak naprawdę wygląda życie osób niepełnosprawnych. Sama jest mamą chłopca, który wymaga ciągłej opieki i rehabilitacji.– Ja mam propozycję dla pana Kaczyńskiego. Bo jeżeli on uważa, że niepełnosprawni ludzie mają się dobrze w Polsce, to może on po prostu nie rozumie, jak wygląda życie osób z niepełnosprawnościami. Chciałabym go zaprosić do mojego domu, niech pozna mojego syna, może pomoże mi się nim zaopiekować, może mnie wyręczy w opiece, włoży go do pionizatora lub nakarmi... a może pójdzie z nim na fizjoterapię – mówi Jagna Marczułajtis na nagraniu zamieszczonym na Twitterze.Posłanka PO ( mandat objęła w listopadzie, po Rafale Trzaskowskim ), była snowboardzistka i trzykrotna uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich, jest mamą niepełnosprawnego Andrzeja. Jej syn cierpi na pachygyrię – wadę migracji kory mózgowej. To oznacza, że jego rozwój jest mocno opóźniony. Dziecko wymaga nieustannej, kosztownej rehabilitacji.Tymczasem właśnie zaczął się strajk fizjoterapeutów , których zarobki często ledwie sięgają 1700 zł netto. Do tego na 23 maja planowany jest protest osób niepełnosprawnych i ich rodzin – i do tego nawiązuje Marczułajtis w nagraniu, w którym występuje razem ze swoim synkiem.Jagna Marczułajtis uważa, że rząd oraz prezes PiS pozostają obojętni na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i potrzeb tych zwyczajnie nie znają. – Chciałabym, żeby zobaczył, jak wygląda życie dzieci z niepełnosprawnością i czym się to je, bo mam nieodparte wrażenie, że nie wiedzą, o czym mówią i nie wiedzą, o co ludzie walczą – mówi była sportsmenka.Zaproszenie Marczułajtis wystosowane do prezesa PiS wywołało wiele emocji. Nie wszystkim spodobało się to, co powiedziała posłanka. "Paliwo olimpijskie się skończyło? Trochę wstydu, naprawdę" – ocenił jeden z internautów. Marczułajtis przypomniała, że karierę sportową zakończyła blisko dekadę temu.