"W PiS bardzo źle!" Kaczyński wystąpi w "Pytaniu na śniadanie" w TVP

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpi w poniedziałek w TVP2 w Pytaniu na śniadanie o 7.55. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

o wyborów do Parlamentu Europejskiego równo dwa tygodnie. To już więc naprawdę ostatnia prosta. A wyniki PiS pewne nie są. Mogą wygrać, ale i przegrać z Koalicją Europejską. Ludzka twarz prezesa PiS może więc być na wagę złota. I do pokazu innego, bardziej prywatnego oblicza PiS dojdzie w popularnym programie telewizji publicznej.Jak podała Telewizja Polska, w poniedziałek prezes PiS wystąpi w... "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowie "o życiu, rodzinie i innych prywatnych pasjach". Zapowiedź występu prezesa PiS wyemitowano... tuż przed głównym wydaniem "Wiadomości".Niezwykle ważne jest przecież, aby możliwie każdy Polak mógł poznać życie prywatne prezesa. Nie wiadomo co prawda, o której dokładnie wystąpi, co tylko podgrzewa atmosferę. Wiemy tylko, że "Pytanie na śniadanie" rozpocznie się o godz. 7:55."W PiS bardzo źle!. W poniedziałek w Pytanie na śniadanie wystąpi ... Jarosław Kaczyński, w którym opowie o miłości do zwierząt. To nie fejk" – skomentował jeden z internautów.Na finiszu kampanii Jarosław Kaczyński odniósł się także – w zawoalowany sposób – do produkcji Tomasza Sekielskiego o księżach pedofilach – Nie tolerowaliśmy i nie będziemy tolerować pedofilii – mówił w niedzielę ze sceny w Szczecinie Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami. Prezes PiS zapowiedział zwiększenie kar dla przestępców dopuszczających się przestępstw pedofilskich do 30 lat. Zapowiedział też zero tolerancji dla sprawców niezależnie od tego, czy to będą księża, celebryci lub laureaci nagrody Nobla.